В контакте Леклера есть опции досрочного расторжения, зарплата может вырасти до €50 млн (GdS)

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

У Леклера будет опция досрочного расторжения контракта с «Феррари».

По информации La Gazzetta dello Sport, новое соглашение Леклера со Скудерии имеет ряд особых условий.

Так, как сообщается, новый контракт Леклера с «Феррари» действительно рассчитан до конца 2029 года. При этом к концу соглашения у Леклера будет возможность удвоить свою зарплату, которая на данный момент составляет €25 млн в год.

Также соглашение подразумевает опции досрочного расторжения, основанные на уровне выступления команды и пилоты и достигнутых результатов. Опцией досрочного расторжения можно будет воспользоваться по истечении трех лет из пяти, на которые рассчитано новое соглашение.

Леклер и «Феррари» официально продлили контракт на несколько лет

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