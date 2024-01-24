Жак Вильнев о календаре «Ф-1» на сезон-2024: «Главным образом увеличивается нагрузка на персонал. Это будет жестко»

Вильнев высказался о расписании «Ф-1» на сезон-2024.

По словам чемпиона «Формулы-1» 1997 года, в предстоящем сезоне нагрузка на персонал только увеличится. И некоторые решения при проектировке календаря на новый чемпионат вызвали у канадца вопросы.

Наиболее очевидным моментом является решение провести три подряд Гран-при в концовке сезона – после Гран-при Бразилии у команд будет две недели перерыва, однако затем участники проведут подряд этапы в Лас-Вегасе, Катаре и .

«Это будет жестко. Уже в нынешнем варианте проведение двух таких гонок подряд на столь поздней стадии сезона было тяжелым – перелет в Вегас и обратно, учитывая, что там еще и не самый удобный аэропорт…в общем, это более или менее нормально для большой команды, которая может позволить себе арендовать большой самолет, посадить туда всех механиков, и просто полететь.

А вот для сотрудников СМИ это действительно очень тяжело – мне кажется, про эту группу людей главным образом забыли во всем произошедшем. Не забывайте и о постоянно росте цен на все подряд – отели, перелеты, вообще путешествия стали заметно дороже.

Команды найдут способ оптимизировать свои передвижения. Может помочь вариант с ротацией персонала. Но тут вам приходится лететь в противоположном направлении от движения часовых поясов – и в результате вы теряете время, а не приобретаете.

В результате возникает напряжение и суета, приходится торопиться – все организовать, подготовить команды, организовать питание и все такое. Все этот требует времени. Так что проведение трех гонок подряд, хоть Катар и находится недалеко от Абу-Даби, будет весьма утомительным опытом, особенно с учетом того, что происходить все это будет в самом конце года, уже в декабре. И в первую очередь это очень большая нагрузка на механиков и инженеров, а не на гонщиков.

Гонщикам проще. Вспомните времена, когда мы проводили тесты по ходу сезона. Гонок тогда было меньше, а вот тестов по ходу сезона было много. Поэтому в те времена гонщики в итоге преодолевали большую дистанцию. В то время как у команд было две разных бригады – одна для работы на Гран-при, и вторая для работы на тестах. Так что как раз у механиков и инженеров тогда была возможность проводить больше времени дома и так далее. Сейчас же нагрузка главным образом увеличивается именно на персонал», – рассказал .

Как пилоты «Ф-1» восстанавливаются после гонок? А что едят?