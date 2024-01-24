«Для Фернандо это вызов». Доменикали – о шансах увидеть Алонсо на Гран-при Мадрида в 2026 году

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Стефано Доменикали Формула-1 Астон Мартин Авто

Доменикали оценил шансы Алонсо выступить на Гран-при Мадрида.

Недавно «Формула-1» объявила о подписании контракта, по условиям которого Гран-при Испании, начиная с 2026 года, будет проводиться на новой трассе городского типа, которую построят в Мадриде.

Доменикали спросили о том, считает ли он возможным увидеть в этой гонке Фернандо Алонсо – которому к моменту проведения первого Гран-при в Мадриде исполнится уже 45 лет.

«Думаю, для Фернандо это вызов. Можно ли себе представить победу Фернандо в гонке «Ф-1» в Мадриде? Ну, как мне кажется, если это и может случиться в отношении какого-то Гран-при – то именно Мадрида», – рассказал Доменикали.

«Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года

1 комментарий
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Я напьюсь до потери сознания при таком раскладе 🤣
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