«Для Фернандо это вызов». Доменикали – о шансах увидеть Алонсо на Гран-при Мадрида в 2026 году

Доменикали оценил шансы Алонсо выступить на Гран-при Мадрида.

Недавно «Формула-1» объявила о подписании контракта, по условиям которого , начиная с 2026 года, будет проводиться на новой трассе городского типа, которую построят в Мадриде.

Доменикали спросили о том, считает ли он возможным увидеть в этой гонке – которому к моменту проведения первого Гран-при в Мадриде исполнится уже 45 лет.

«Думаю, для Фернандо это вызов. Можно ли себе представить победу Фернандо в гонке «Ф-1» в Мадриде? Ну, как мне кажется, если это и может случиться в отношении какого-то Гран-при – то именно Мадрида», – рассказал .

«Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года