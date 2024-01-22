Джеймс Воулз о нехватке опыта руководства командой «Ф-1»: «Вольфф взял меня под крыло и очень многому научил»

Воулз высказался о нехватке опыта руководителя относительно коллег в «Ф-1».

Руководитель «Уильямса» работает на столь высокой должности всего год – ранее он долгое время возглавлял в « » отдел разработки и исполнения гоночной стратегии.

В первый же сезон под руководством Воулза « » добился существенного прогресса – команда заработала 28 очков и закончила чемпионат на 7-м месте в Кубке конструкторов.

«Мне повезло, что вокруг меня есть люди, которые мне помогают. К тому же, я многому успел научиться у . Хотя на практике я применял далеко не все, ведь многие советы Тото были далеко не лучшими (смеется).

Ладно, шутки в сторону, на самом деле Тото действительно взял меня под крыло и очень многому научил. И это были вещи, которые мне действительно нужно было знать, и сейчас мне нужно продолжать учиться новому. В сравнении с коллегами, которые заметно опытнее меня, я понимаю, что мне предстоит многое наверстать. И мне еще очень многое предстоит сделать, чтобы достичь нужного уровня», – рассказал Воулз.

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