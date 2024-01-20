Корреспондент Sky Sports Пинкхэм: «Чтобы «Мерседесу» в полной мере вернуться в борьбу за титул, может потребоваться смена регламента»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Пинкхэм оценила шансы «Мерседеса» в сезоне-2024.

Корреспондент Sky Sports высказалась о перспективах немецкой команды в борьбе с «Ред Булл», учитывая то, как команда провела предыдущий год.

«Я надеюсь, что это случится (и «Мерседес» бросит вызов «Ред Булл»). Проблема в другом: как мне кажется, в «Мерседесе» с некоторым опозданием сменили направление работы над новой концепцией болида.

И мне кажется, что для того, чтобы им в полной мере вернуться в борьбу, может потребоваться смена технического регламента.

С другой стороны, мы все говорим о том, как велико отставание от «Ред Булл»…однако Хэмилтон все равно финишировал третьим в общем зачете, а «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Так что на самом деле отрыв может быть и не так уж велик. Просто по ходу сезона-2023 «Мерседес» не казался командой, которая претендует на титул», – рассказал Пинкхэм.

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11 комментариев
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Практически признание, что иначе они и не умеют. А еще желательно рассказать им о регламенте года на 2 раньше остальных
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Ответ Bzz Pvz
Мерседесу нужно хотя бы(!) создать пятую(!) по силе машину в пелотоне. Льюис Хамильтон - это ключевой икс фактор успеха мерседесов. Он буквально делает свою машину самовозом лишь своим присутствием. Вспомните Хаммертаймы, а?
Пока что слабоватая пародия на местного фанатика Алонсо, нужно ещё тренироваться.
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Ответ Анатолий Зубков
Почитав Луку, сразу понимаешь, что Мерс предыдущие 2 года был десятой машиной чемпионата, на которой сэр и Жорик невероятно превозмогали на 3 и 2 место в кубке конструкторов.
а зачем брать во внимание мнение фанатика уже кстати поехавщего реально. фанатизм это психологическая болезнь. даже в религии это запрещено, а тут чел явно не за святого готов душу отдать🤡😄.
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Она во всех интервью какая-то недалёкая. Судя по всему, присутствует на Sky sports из-за гендерной квоты.
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Почитав Луку, сразу понимаешь, что Мерс предыдущие 2 года был десятой машиной чемпионата, на которой сэр и Жорик невероятно превозмогали на 3 и 2 место в кубке конструкторов.
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Ай молодцы прибежали в тему мерса с минусами, неплохо наставили , глянул профиль, недавно смотрел пару дней назад, действительно есть успехи с минусами. Ну можно поздравить с этим успехом, шампанское открывайте, жаль они меня не волнуют. А если бы волновали , я знаю что писать в этой и других темах чтобы Зубков позавидовал, ну извините мне пофиг что +100к или - 100к, какая разница то.
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Ответ Bzz Pvz
Мерседесу нужно хотя бы(!) создать пятую(!) по силе машину в пелотоне. Льюис Хамильтон - это ключевой икс фактор успеха мерседесов. Он буквально делает свою машину самовозом лишь своим присутствием. Вспомните Хаммертаймы, а?
скорее наооборот , конкуретноспособный болид превратить в ведро , вот что умеет кумир тиктокеров и чувствующих😄.
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