Корреспондент Sky Sports Пинкхэм: «Чтобы «Мерседесу» в полной мере вернуться в борьбу за титул, может потребоваться смена регламента»

Пинкхэм оценила шансы «Мерседеса» в сезоне-2024.

Корреспондент Sky Sports высказалась о перспективах немецкой команды в борьбе с «Ред Булл», учитывая то, как команда провела предыдущий год.

«Я надеюсь, что это случится (и «Мерседес» бросит вызов «Ред Булл»). Проблема в другом: как мне кажется, в « » с некоторым опозданием сменили направление работы над новой концепцией болида.

И мне кажется, что для того, чтобы им в полной мере вернуться в борьбу, может потребоваться смена технического регламента.

С другой стороны, мы все говорим о том, как велико отставание от « »…однако все равно финишировал третьим в общем зачете, а «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Так что на самом деле отрыв может быть и не так уж велик. Просто по ходу сезона-2023 «Мерседес» не казался командой, которая претендует на титул», – рассказал Пинкхэм.

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