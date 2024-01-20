Андреа Стелла: «Если мы сможем выиграть Гран-при с Пиастри, это станет важным моментом – в том числе для Норриса»

Стелла будет рад первой победе Пиастри в «Ф-1».

выступает за «Макларен» значительно дольше Пиастри и считается одним из самых талантливых пилотов в «Формуле-1». При этом Норрису за карьеру пока так и не удалось одержать ни одной победы – на его счету 13 попаданий на подиум.

В то же время по ходу дебютного сезона удалось дважды попасть на подиум и выиграть спринт-заезд в рамках Гран-при Катара.

В связи с этим спросили о возможном негативном влиянии на Норриса, если в сезоне-2024 « » удастся выиграть Гран-при, и первым это сделает Пиастри.

«Если Оскар первым выиграет гонку, станет ли это для нас головной болью? Скорее, моя реакция будет такой: «Головная боль из-за победы? Жду с нетерпением!»

Ведь победа в Гран-при станет невероятным результатом, учитывая то, что мы видели в прошлом сезоне, когда «Ред Булл» почти не оставил шансов (на победы) никому другому.

Так что если мы сможем выиграть с Оскаром, это станет невероятно важным эмоциональным моментом – и в том числе для Ландо Норриса. Ведь это будет означать, что у «Макларена» есть машина, способная выигрывать гонки.

А если бы я на секунду поставил себя на место Ландо и попробовал влезть ему в голову, то прежде всего я бы осознал для себя, насколько достойным и честным соперником является Оскар. И Ландо в такой ситуации скорее спросил бы себя: «Так, а в чем мне нужно стать лучше, чтобы добиться того же, что и Оскар?» – рассказал Стелла.

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