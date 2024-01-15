Макс Ферстаппен: «То, чем я занимаюсь в своей личной жизни, никого не касается»

Ферстаппен стремится не пускать посторонних в личную жизнь.

Пилот « » рассказал, что не слишком активно ведет свои соцсети в том числе потому, что его жизнь за пределами гоночной трассы является исключительно его личным делом. И что он не стремится делиться всем подряд с подписчиками:

«То, чем я занимаюсь в своей личной жизни, никого не касается. Да и в любом случае в соцсетях я подписан на довольно мало аккаунтов, связанных с «Формулой-1». На самом деле я подписан только на аккаунты людей из других видов спорта – такой подход, помимо прочего, помогает добиться лучшего баланса в жизни. И я не хочу знать все, что происходит в паддоке «Ф-1» – особенно когда я нахожусь дома».

Ферстаппен добавил, что почти не обсуждает «Формулу-1» и с – трехкратным чемпионом «Формулы-1» и отцом его девушки :

«Разумеется, все это относится к семейным визитам в Бразилию, когда я встречаюсь с Нельсоном. И мы почти не говорим об автоспорте. Ведь он и так почти всю свою жизнь говорил только об этом.

В определенный момент у тебя пропадает желание этим заниматься и разговаривать об этом. Я это прекрасно понимаю, ведь в жизни есть много все и помимо гонок».

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