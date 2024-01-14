Джеймс Воулз о новом болиде «Уильямса»: «Мы добавили прижимной силы, работали над улучшением поведения и характеристик машины»

Воулз оценил работу над болидом 2024 года.

Руководитель « » отметил, что в целом команда довольна прогрессом, которого добилась в работе над машиной для нового сезона.

При этом Воулз уверен, что шанс добиться кардинальных изменений в расстановке сил у «Уильямса» появится только в 2026 году – при смене технического регламента чемпионата.

«Мы добавили прижимной силы, но вообще главным образом мы работали над улучшением поведения и характеристик болида. Думаю, у нашей машины есть нераскрытый потенциал и мы способны прибавить в данных областях. Насколько сильно – мне сказать сложно.

Я доволен тем, как идет работа в «Уильямсе». Хотя я уверен, что если вы спросите у всех команд в паддоке, они все вам ответят, что довольны тем, как идет работа. Так что обычно это говорит о том, что вы можете добиться небольшого прогресса, чуть-чуть продвинетесь вперед, но не более того.

Действительно большой шаг вперед возможно сделать при смене технического регламента. Так что именно в 2026 году у нас будет первая реальная возможность по-настоящему сделать шаг вперед», – рассказал Воулз.

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