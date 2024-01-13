Льюис Хэмилтон: «Было бы круто занять место Вольффа на день, всеми командовать»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Хэмилтон признался, что хотел бы на время занять кресло своего начальника.

Льюис Хэмилтон сообщил, что был бы рад попробовать себя на месте руководителя «Мерседеса», если бы получил возможность поменяться с любым человеком из команды на день.

«Я бы назвал Тото [Вольффа], потому что он босс. Стать боссом на день было бы круто, всеми вокруг командовать», – ответил пилот «Мерседеса» на вопрос болельщика.

Британца попросили выбрать между съемками в «Топ Ган» и путешествием на Марс:

«Сняться в «Топ Ган» на истребителях с Томом Крузом – это было бы жестко. Я хочу слетать на Марс, но там же никого нет».

Льюис также ответил на вопрос о любимом моменте карьеры за пределами гоночной трассы:

«Встреча с Нельсоном Манделой. Я спросил, какой совет он может мне дать. Он ответил: «То, что я все еще учусь». Думаю, тогда был его 90-й или 92-й день рождения. Это человек, который вдохновляет меня больше всего».

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8 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Алонсо и Хамильтон кардинально 2 разных человека. Алонсо настоящий мужик с большими яйцами и альфа-самец, Хамильтон жеманный бета.
Причины увеличения яичек · инфекции (сифилис, туберкулез, эпидидимит, абсцесс); · онкологические процессы (рак, саркома, карцинома)
Вы хоть иногда думайте над тем что пишите.
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Ну, на день можно попробовать. На постоянную - не стоит, Ален Прост не даст соврать.
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Ответ Великий Алонсо
Всеми командовать это только в мечтах Хамильтона. С его голосочком и с пирсингом в носу его никто не будет слушать
А Алонсо и подавно
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Ответ Bzz Pvz
Самое главное - то, что у человека в душе!!
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