Льюис Хэмилтон: «Было бы круто занять место Вольффа на день, всеми командовать»

Хэмилтон признался, что хотел бы на время занять кресло своего начальника.

сообщил, что был бы рад попробовать себя на месте руководителя « », если бы получил возможность поменяться с любым человеком из команды на день.

«Я бы назвал Тото [ ], потому что он босс. Стать боссом на день было бы круто, всеми вокруг командовать», – ответил пилот «Мерседеса» на вопрос болельщика.

Британца попросили выбрать между съемками в «Топ Ган» и путешествием на Марс:

«Сняться в «Топ Ган» на истребителях с Томом Крузом – это было бы жестко. Я хочу слетать на Марс, но там же никого нет».

Льюис также ответил на вопрос о любимом моменте карьеры за пределами гоночной трассы:

«Встреча с Нельсоном Манделой. Я спросил, какой совет он может мне дать. Он ответил: «То, что я все еще учусь». Думаю, тогда был его 90-й или 92-й день рождения. Это человек, который вдохновляет меня больше всего».

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