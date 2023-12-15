WEC. Баттон проведет полный сезон-2024 в составе «Йоты» в классе гиперкаров

Теги Дженсон Баттон Формула-1 WEC Авто

Баттон продолжит выступать в WEC в следующем году.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года подписал контракт с британской командой «Йота», которая использует болиды «Порше» 963 LMDhs. Баттон будет выступать в классе гиперкаров, его напарниками по экипажу станут Фил Хэнсон и Оливер Расмуссен.

Ранее в прессе появлялась информация, что в «Йоте» предлагали место за рулем своего болида Себастьяну Феттелю, но четырехкратный чемпион «Формулы-1» решил, что не будет возобновлять гоночную карьеру в 2024 году.

Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Уверен, что именно Льюис Хамильтон из благородство туда устроил баттона, после того как великий сир уничтожил всю репутацию дженсона как гонщика. Какой же Хэм всё таки благородный, не зря титул рыцаря носит, наш защитник
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий