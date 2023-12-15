WEC. Баттон проведет полный сезон-2024 в составе «Йоты» в классе гиперкаров

Баттон продолжит выступать в WEC в следующем году.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года подписал контракт с британской командой «Йота», которая использует болиды «Порше» 963 LMDhs. Баттон будет выступать в классе гиперкаров, его напарниками по экипажу станут Фил Хэнсон и Оливер Расмуссен.

Ранее в прессе появлялась информация, что в «Йоте» предлагали место за рулем своего болида Себастьяну Феттелю, но четырехкратный чемпион «Формулы-1» решил, что не будет возобновлять гоночную карьеру в 2024 году.

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