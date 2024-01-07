Эдриан Ньюи: «Ферстаппен способен пилотировать чуть ли не подсознательно, как все великие гонщики»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Джанпьеро Ламбьязе Авто

Ньюи назвал качество, отличающее великих пилотов, в том числе Ферстаппена.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи признался, что управление болидом почти на «подсознательном» уровне было присуще Максу Ферстаппену еще в момент дебюта в «Формуле-1».

«Создается впечатление, что Макс, как и все по-настоящему великие гонщики, способен пилотировать чуть ли не подсознательно. То, как он подгоняет свой стиль пилотажа под машину, как меняет настройки путем переключений на руле, чтобы достичь чего-либо в конкретный момент гонки, справиться с деградацией шин или чем-то еще – он постоянно «читает» гонку.

Думаю, он обладал таким качеством, когда пришел в «Формулу-1», но, пожалуй, сейчас смог развить его до очень высокого уровня. Способность крайне быстро управлять болидом, при этом обладая стабильным запасом – качество, которое, безусловно, отличает Макса и, я бы сказал, всех по-настоящему великих пилотов, с кем я работал», – высказался конструктор о трехкратном чемпионе мира.

Ньюи прокомментировал взаимодействие с Ферстаппеном:

«Работать с ним очень легко. Конечно, он требовательный, несомненно. Но он дает качественную, не чрезмерно сложную обратную связь. Он умеет формулировать свои пожелания. Существует доверие между ним и Джи-Пи (Джанпьеро Ламбьязе – Sports.ru), его гоночным инженером, и мы находим решения. Не всегда – есть пример Сингапура. Но мы делаем все возможное».

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Эдриан Ньюи: «Ферстаппен способен пилотировать мои автомобили чуть ли не подсознательно, как все великие гонщики, например Пальцев»
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