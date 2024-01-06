Ник де Врис: «Я не держу обиды на Марко, Риккардо или Лоусона и благодарен за шанс в «Ф-1»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Формула-2 Даниэль Риккардо WEC Формула E Ник де Врис Лиам Лоусон Авто

Де Врис рассказал, как принял увольнение из «Формулы-1».

Чемпион «Формулы-2»-2019 и «Формулы E»-2021 Ник де Врис провел Гран-при Италии-2022 за «Уильямс», после чего получил контракт на место в «Альфа Таури». Нидерландец выступил лишь на десяти этапах 2023 года в составе итальянской команды, после чего его заменил Даниэль Риккардо.

Ник сообщил, что не испытывает негативных чувств по отношению к советнику «Ред Булл» Гельмуту Марко, принявшему решение.

«Полагаю, мне удалось довольно быстро увидеть общую картину. Мне оказали колоссальную поддержку – я получил где-то 4000 сообщений. Это помогло. Я бы мог сидеть в углу и плакать, но от этого никому не стало бы лучше. Конечно, это больно. Но у каждого случаются хорошие и плохие времена. И, да, боль – тоже часть жизни.

Не могу сказать, что решение стало полной неожиданностью. Я не наивен. Честно ли это, справедливо ли, не имеет абсолютно никакого значения. И я не держу никакой обиды на Гельмута Марко, Даниэля Риккардо или его временного сменщика Лиама Лоусона. Так устроена «Ф-1». Я очень благодарен за шанс, который мне предоставили.

В конечном счете я считаю, что не чувствовал себя на своем месте в тот момент. Просто не сработало. «Формула-1» – то, о чем я так долго мечтал, и в итоге все так быстро закончилось. Это огромное разочарование. Но это часть жизни, часть спорта. Пусть это звучит слишком рационально, однако я действительно так думаю.

Когда ты молод, «Формула-1» – единственная цель. Жемчужина автоспорта. Но я понял и осознал, что все далеко не сводится только к ней. Лично я получал огромное удовольствие от гонок «Формулы E» и WEC и с нетерпением жду их снова. Автоспорт больше, чем «Формула-1», хотя я понимаю, что в целом фанаты смотрят на ситуацию иначе», – заявил де Врис.

Том Коронель: «Ред Булл» стоит сказать Пересу: «Возьми пару коктейлей на пляже и не возвращайся». Де Врис стал бы вторым в чемпионате с легкостью»

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