Макс Ферстаппен: «Добавил бы Муджелло в календарь «Ф-1»

Ферстаппен выбрал трассу, которую включил бы в календарь Гран-при.

Пилот « » сообщил, что ему нравится трек в Муджелло, который используется для гонок MotoGP.

«Назову Муджелло – из-за конфигурации. Так много быстрых поворотов, пилотировать болид «Ф-1» очень приятно», – заявил трехкратный чемпион мира в подкасте Talking Bull.

«Ф-1» провела единственный этап на трассе в 2020 году – Гран-при Тосканы. Заезд выиграл из « », Ферстаппен сошел на первом же круге.

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