Макс Ферстаппен: «Добавил бы Муджелло в календарь «Ф-1»
Ферстаппен выбрал трассу, которую включил бы в календарь Гран-при.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что ему нравится трек в Муджелло, который используется для гонок MotoGP.
«Назову Муджелло – из-за конфигурации. Так много быстрых поворотов, пилотировать болид «Ф-1» очень приятно», – заявил трехкратный чемпион мира в подкасте Talking Bull.
«Ф-1» провела единственный этап на трассе в 2020 году – Гран-при Тосканы. Заезд выиграл Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», Ферстаппен сошел на первом же круге.
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