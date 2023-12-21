Макс Ферстаппен: «Добавил бы Муджелло в календарь «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл трассы чемпионат мира MotoGP Формула-1 Мерседес Гран-при Италии MotoGP Макс Ферстаппен Муджелло Гран-при Тосканы Авто

Ферстаппен выбрал трассу, которую включил бы в календарь Гран-при.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что ему нравится трек в Муджелло, который используется для гонок MotoGP.

«Назову Муджелло – из-за конфигурации. Так много быстрых поворотов, пилотировать болид «Ф-1» очень приятно», – заявил трехкратный чемпион мира в подкасте Talking Bull.

«Ф-1» провела единственный этап на трассе в 2020 году – Гран-при Тосканы. Заезд выиграл Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», Ферстаппен сошел на первом же круге.

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2 комментария
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Муджелло, кстати, вполне хорошая трасса.
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Офигенная трасса на которой очень сложно обгонять.
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