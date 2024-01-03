Гонки «Ф-1» в Монце и Сингапуре – лучшие в 2023-м по версии Autosport, в Баку и Барселоне – худшие

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Журналисты выбрали лучшие и худшие гонки сезона-2023 «Формулы-1».

Издание Autosport оценило все Гран-при 2023 года по 100-балльной шкале с учетом инцидентов, сражений, сенсаций, исключительных выступлений, условий и других факторов.

Первую строчку занял Гран-при Италии (83 балла), почти столько же набрал заезд в Сингапуре. Последние две позиции остались за гонками в Баку и Барселоне.

Средняя оценка за все Гран-при в 2023-м (65) незначительно снизилась в сравнении с показателями предыдущих чемпионатов – 67 в 2022-м и 66 в 2021-м (69 без «негонки» в Спа). Средний балл в 2020 году – 60.

В то же время самые яркие заезды 2023-го существенно уступили лучшим гонкам последних лет. Так, Гран-при Турции-2020 набрал 93 балла, Гран-при Италии-2020 – 92, Гран-при Венгрии-2021 – 89, Гран-при Великобритании-2022 – 88.

Рейтинг гонок «Формулы-1» сезона-2023 (Autosport)

1. Гран-при Италии – 83 балла
2. Гран-при Сингапура – 82
3. Гран-при Великобритании – 78
4. Гран-при Лас-Вегаса – 76
5. Гран-при Нидерландов – 75
6. Гран-при Сан-Паулу – 74
7. Гран-при Катара – 71
8. Гран-при Мехико – 69
9. Гран-при Бельгии – 63
10-12. Гран-при Японии – 62
10-12. Гран-при Саудовской Аравии – 62
10-12. Гран-при Абу-Даби – 62
13-14. Гран-при США – 61
13-14. Гран-при Майами – 61
15. Гран-при Канады – 59
16. Гран-при Австралии – 58
17. Гран-при Бахрейна – 57
18. Гран-при Монако – 56
19-20. Гран-при Австрии – 55
19-20. Гран-при Венгрии – 55
21. Гран-при Азербайджана – 53
22. Гран-при Испании – 52
 

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