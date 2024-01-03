Гонки «Ф-1» в Монце и Сингапуре – лучшие в 2023-м по версии Autosport, в Баку и Барселоне – худшие

Журналисты выбрали лучшие и худшие гонки сезона-2023 «Формулы-1».

Издание Autosport оценило все Гран-при 2023 года по 100-балльной шкале с учетом инцидентов, сражений, сенсаций, исключительных выступлений, условий и других факторов.

Первую строчку занял Гран-при Италии (83 балла), почти столько же набрал заезд в . Последние две позиции остались за гонками в Баку и Барселоне.

Средняя оценка за все Гран-при в 2023-м (65) незначительно снизилась в сравнении с показателями предыдущих чемпионатов – 67 в 2022-м и 66 в 2021-м (69 без «негонки» в Спа). Средний балл в 2020 году – 60.

В то же время самые яркие заезды 2023-го существенно уступили лучшим гонкам последних лет. Так, -2020 набрал 93 балла, Гран-при Италии-2020 – 92, Гран-при Венгрии-2021 – 89, -2022 – 88.

Рейтинг гонок «Формулы-1» сезона-2023 (Autosport)

1. Гран-при Италии – 83 балла

2. Гран-при Сингапура – 82

3. Гран-при Великобритании – 78

4. Гран-при Лас-Вегаса – 76

5. Гран-при Нидерландов – 75

6. Гран-при Сан-Паулу – 74

7. Гран-при Катара – 71

8. Гран-при Мехико – 69

9. Гран-при Бельгии – 63

10-12. Гран-при Японии – 62

10-12. Гран-при Саудовской Аравии – 62

10-12. Гран-при Абу-Даби – 62

13-14. Гран-при США – 61

13-14. Гран-при Майами – 61

15. Гран-при Канады – 59

16. Гран-при Австралии – 58

17. Гран-при Бахрейна – 57

18. Гран-при Монако – 56

19-20. Гран-при Австрии – 55

19-20. Гран-при Венгрии – 55

21. Гран-при Азербайджана – 53

22. Гран-при Испании – 52

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