Гонки «Ф-1» в Монце и Сингапуре – лучшие в 2023-м по версии Autosport, в Баку и Барселоне – худшие
Журналисты выбрали лучшие и худшие гонки сезона-2023 «Формулы-1».
Издание Autosport оценило все Гран-при 2023 года по 100-балльной шкале с учетом инцидентов, сражений, сенсаций, исключительных выступлений, условий и других факторов.
Первую строчку занял Гран-при Италии (83 балла), почти столько же набрал заезд в Сингапуре. Последние две позиции остались за гонками в Баку и Барселоне.
Средняя оценка за все Гран-при в 2023-м (65) незначительно снизилась в сравнении с показателями предыдущих чемпионатов – 67 в 2022-м и 66 в 2021-м (69 без «негонки» в Спа). Средний балл в 2020 году – 60.
В то же время самые яркие заезды 2023-го существенно уступили лучшим гонкам последних лет. Так, Гран-при Турции-2020 набрал 93 балла, Гран-при Италии-2020 – 92, Гран-при Венгрии-2021 – 89, Гран-при Великобритании-2022 – 88.
Рейтинг гонок «Формулы-1» сезона-2023 (Autosport)
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