Джолион Палмер о лучшей гонке сезона: «В Лас-Вегасе было все. Драма на старте, драма в последнем повороте, огромное количество смелых обгонов»

Палмер назвал гонки в Лас-Вегасе и Сингапуре лучшими в сезоне-2023.

Эксперт официального сайта и бывший пилот «Формулы-1» , подводя итоги прошедшего сезона, в номинации лучшей гонки сезона отдал первое место Гран-при Лас-Вегаса:

«Если говорить о лучшей гонке сезона, то в Лас-Вегасе было все. Драма на старте, драма в последнем повороте, огромное количество смелых обгонов и различных инцидентов по ходу гонки. И мы почти до самых последних кругов не были уверены в том, что все же победит.

Это был просто потрясающий дебют для Гран-при. Городские трассы, возможно, не всем по душе, и я см точно не хочу, чтобы все гонки «Ф-1» проводились на городских трассах, но если с точки зрения зрелищности гонка будет такой, как в этом году в Вегасе – плохого в этом точно ничего не будет».

В свою очередь Палмер отметил Гран-при Сингапура как один из главных моментов года – поскольку из-за провала «Ред Булл» борьба за победу там получилась наиболее интересной:

«Окончание гонки в Сингапуре было одним из лучших финалов на моей памяти, а может и вообще лучшим в истории: четыре машины до конца боролись друг с другом на сложной уличной трассе. В целом это была медленная и довольно тягучая гонка – именно поэтому лучшей гонкой сезона для меня стал Гран-при Лас-Вегаса, – но Гран-при Сингапура навсегда останется примером того, почему порой действительно стоит перетерпеть скучную в целом гонку ради взрывного финала.

действовал как настоящий гений, постоянно давил на соперников, стремясь выиграть первую гонку в карьере, а « » стоит отдать должное за смелую стратегию в погоне за победой, вместо того, чтобы спокойно довольствоваться местом на подиуме. Оба их гонщика просто летели по трассе, а авария Расселла на последнем круге только добавила драматизма, ведь он пытался использовать каждый доступный сантиметр трассы, чтобы все-таки совершить обгон, который, несомненно, принес бы ему победу».

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