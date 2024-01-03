Флавио Бриаторе: «Надеюсь, француз приведет «Феррари» к победам, как я привел французов к победам»

Бриаторе рассчитывает на победы Вассера в «Феррари».

По мнению бывшего руководителя « » и « » , в 2024 году «Феррари» должна по меньшей мере стабильно финишировать в призах. Итальянский бизнесмен возлагает надежды на француза , возглавившего Скудерию год назад.

«Чемпионат[-2023] получился контрастным. На каких-то этапах команда оказывалась очень конкурентоспособной в квалификациях, с низкой топливной загрузкой, а затем выступала не так сильно в гонках.

Надо надеяться на прогресс этой зимой. Как и все итальянцы, я рассчитываю, что «Феррари» прибавит на благо нашего спорта, хотя взять титул будет тяжело. «Феррари» должна бороться как минимум за подиум в каждой гонке. Давайте надеяться, что француз приведет «Феррари» к победам, как я привел французов к победам.

Хотелось бы увидеть больше борьбы в следующем сезоне, иначе наблюдать будет не особо интересно. Людям нужна битва за титул, а не такое доминирование», – сообщил Бриаторе.

«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)

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