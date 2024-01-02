Джо Сейвард: «Стейк» – мечта для автора заголовков, странный выбор названия»

Теги Заубер Формула-1 Джо Сейвард Авто

Сейвард предположил, что пресса будет играть с новым названием «Заубера».

С 1 января команда, выступавшая в «Формуле-1» как «Заубер», а позже как «Альфа Ромео», взяла спонсорское наименование «Стейк» (Stake F1 Team).

Известный журналист Джо Сейвард сообщил, что его коллеги будут рады придумать креативные заголовки. Английское слово stake может обозначать ставку в игре или кол, оно входит в состав устойчивых выражений burning at the stake (сжигание на костре), at stake (на кону, под угрозой), ему созвучно слово steak (стейк).

«Стейк» – странный выбор названия. Это мечта для автора заголовков. Ты можешь потерять это в азартной игре, воткнуть в землю, а еще можно на этом сгореть.

Невеселая ситуация, когда твоя работа стоит на этом. Есть и игра слов: средней прожарки, с «кровью», прожаренный, а еще тибоуны и рамп-стейки», – написал Сейвард.

«Альфа Ромео» ушла из «Ф-1», а команда осталась. И продала имя криптоказино вместо превращения в «Ауди»

1 комментарий
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У меня вот это казино напрямую с Дрейком ассоциируется почему-то
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