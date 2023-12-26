Составы команд MotoGP на сезон-2024: в 7 коллективах перестановки

В составах семи команд MotoGP произошли перестановки перед сезоном-2024.

Шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес перешел в «Грезини» после 11 лет в «Хонде», Лука Марини – в « » из «ВР46», Фабио ди Джанантонио – в «ВР46» из «Грезини». Франко Морбиделли продолжит карьеру в «Прамаке», его место в «Ямахе» занял Алекс Ринс, которого в «ЛЧР» заменил Жоан Зарко из « ».

Кроме этого, покинул MotoGP, его байк в «Гасгас» достался чемпиону Moto2 Педро Акосте.

Команда «РНФ» прекратила выступления, ее слот занял «Трэкхаус».

Составы команд MotoGP на сезон-2024

«Прамак»: Хорхе Мартин,

« »: Франческо Баньяя, Энеа Бастианини

«ВР46»: Марко Беццекки, Фабио ди Джанантонио

«КТМ»: Брэд Биндер, Джек Миллер

«Априлия»: Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес

«Грезини»: Алекс Маркес, Марк Маркес

«Ямаха»: Фабио Куартараро, Алекс Ринс

«Трэкхаус»: Мигел Оливейра, Рауль Фернандес

«Хонда»: Лука Марини, Хоан Мир

«ЛЧР»: Жоан Зарко, Такааки Накагами

«Гасгас»: Аугусто Фернандес, Педро Акоста

У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая

Марк Маркес: «95 процентов гонщиков MotoGP остались бы в «Хонде», но я победитель и убийца»