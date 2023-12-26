Составы команд MotoGP на сезон-2024: в 7 коллективах перестановки

Теги Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Moto2 Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Педро Акоста Трэкхаус Рейсинг Авто

В составах семи команд MotoGP произошли перестановки перед сезоном-2024.

Шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес перешел в «Грезини» после 11 лет в «Хонде», Лука Марини – в «Хонду» из «ВР46», Фабио ди Джанантонио – в «ВР46» из «Грезини». Франко Морбиделли продолжит карьеру в «Прамаке», его место в «Ямахе» занял Алекс Ринс, которого в «ЛЧР» заменил Жоан Зарко из «Прамака».

Кроме этого, Пол Эспаргаро покинул MotoGP, его байк в «Гасгас» достался чемпиону Moto2 Педро Акосте.

Команда «РНФ» прекратила выступления, ее слот занял «Трэкхаус».

Составы команд MotoGP на сезон-2024

«Прамак»: Хорхе Мартин, Франко Морбиделли
«Дукати»: Франческо Баньяя, Энеа Бастианини
«ВР46»: Марко Беццекки, Фабио ди Джанантонио
«КТМ»: Брэд Биндер, Джек Миллер
«Априлия»: Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес
«Грезини»: Алекс Маркес, Марк Маркес 
«Ямаха»: Фабио Куартараро, Алекс Ринс
«Трэкхаус»: Мигел Оливейра, Рауль Фернандес
«Хонда»: Лука Марини, Хоан Мир
«ЛЧР»: Жоан Зарко, Такааки Накагами
«Гасгас»: Аугусто Фернандес, Педро Акоста
 

У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая

Марк Маркес: «95 процентов гонщиков MotoGP остались бы в «Хонде», но я победитель и убийца»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий