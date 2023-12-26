Составы команд MotoGP на сезон-2024: в 7 коллективах перестановки
В составах семи команд MotoGP произошли перестановки перед сезоном-2024.
Шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес перешел в «Грезини» после 11 лет в «Хонде», Лука Марини – в «Хонду» из «ВР46», Фабио ди Джанантонио – в «ВР46» из «Грезини». Франко Морбиделли продолжит карьеру в «Прамаке», его место в «Ямахе» занял Алекс Ринс, которого в «ЛЧР» заменил Жоан Зарко из «Прамака».
Кроме этого, Пол Эспаргаро покинул MotoGP, его байк в «Гасгас» достался чемпиону Moto2 Педро Акосте.
Команда «РНФ» прекратила выступления, ее слот занял «Трэкхаус».
Составы команд MotoGP на сезон-2024
У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая
Марк Маркес: «95 процентов гонщиков MotoGP остались бы в «Хонде», но я победитель и убийца»