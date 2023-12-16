У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая

Теги Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Педро Акоста Трэкхаус Рейсинг Авто

Издание The Race проанализировало составы команд MotoGP на сезон-2024.

Каждый из восьми авторов портала распределил очки между парами гонщиков по системе MotoGP – от 25 за первое место до 5 за 11-е. Затем баллы от всех журналистов складывали. При оценке учитывалась сила пилотов, но не уровень байков.

Новая команда Марка Маркеса «Грезини» расположилась на третьей строчке. Шестикратный чемпион премьер-класса будет выступать вместе со своим братом Алексом Маркесом.

Первые две позиции заняли «Ямаха», за которую будут гоняться победитель сезона-2021 Фабио Куартараро и перешедший из «ЛЧР Хонды» Алекс Ринс, и «Дукати» с действующим чемпионом Франческо Баньяей и Энеа Бастианини.

Рейтинг составов команд MotoGP на сезон-2024 (The Race)

1. «Ямаха» (Фабио Куартараро, Алекс Ринс) – 167 очков
2. «Дукати» (Франческо Баньяя, Энеа Бастианини) – 150
3. «Грезини» (Марк Маркес, Алекс Маркес) – 147
4. «Прамак» (Хорхе Мартин, Франко Морбиделли) – 96
5. «Априлия» (Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес) – 87
6. «КТМ» (Брэд Биндер, Джек Миллер) – 86
7. «ВР46» (Марко Беццекки, Фабио ди Джанантонио) – 85
8. «Хонда» (Лука Марини, Хоан Мир) – 73
9. «Гасгас» (Аугусто Фернандес, Педро Акоста) – 58
10. «ЛЧР Хонда» (Жоан Зарко, Такааки Накагами) – 46
11. «Трэкхаус» (Мигел Оливейра, Рауль Фернандес) – 45
 

Команда NASCAR «Трэкхаус» будет выступать в MotoGP в 2024 году

Марк Маркес: «95 процентов гонщиков MotoGP остались бы в «Хонде», но я победитель и убийца»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий