У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая

Издание The Race проанализировало составы команд MotoGP на сезон-2024.

Каждый из восьми авторов портала распределил очки между парами гонщиков по системе MotoGP – от 25 за первое место до 5 за 11-е. Затем баллы от всех журналистов складывали. При оценке учитывалась сила пилотов, но не уровень байков.

Новая команда «Грезини» расположилась на третьей строчке. Шестикратный чемпион премьер-класса будет выступать вместе со своим братом Алексом Маркесом.

Первые две позиции заняли « », за которую будут гоняться победитель сезона-2021 Фабио Куартараро и перешедший из «ЛЧР Хонды» Алекс Ринс, и « » с действующим чемпионом Франческо Баньяей и Энеа Бастианини.

Рейтинг составов команд MotoGP на сезон-2024 (The Race)

1. «Ямаха» ( , Алекс Ринс) – 167 очков

2. «Дукати» ( , Энеа Бастианини) – 150

3. «Грезини» (Марк Маркес, Алекс Маркес) – 147

4. «Прамак» (Хорхе Мартин, Франко Морбиделли) – 96

5. «Априлия» (Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес) – 87

6. «КТМ» (Брэд Биндер, Джек Миллер) – 86

7. «ВР46» (Марко Беццекки, Фабио ди Джанантонио) – 85

8. «Хонда» (Лука Марини, Хоан Мир) – 73

9. «Гасгас» (Аугусто Фернандес, Педро Акоста) – 58

10. «ЛЧР Хонда» (Жоан Зарко, Такааки Накагами) – 46

11. «Трэкхаус» (Мигел Оливейра, Рауль Фернандес) – 45

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