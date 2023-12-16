У «Грезини» Маркесов 3-й по силе состав MotoGP по версии The Race, «Ямаха» Куартараро и Ринса – лучшая
Издание The Race проанализировало составы команд MotoGP на сезон-2024.
Каждый из восьми авторов портала распределил очки между парами гонщиков по системе MotoGP – от 25 за первое место до 5 за 11-е. Затем баллы от всех журналистов складывали. При оценке учитывалась сила пилотов, но не уровень байков.
Новая команда Марка Маркеса «Грезини» расположилась на третьей строчке. Шестикратный чемпион премьер-класса будет выступать вместе со своим братом Алексом Маркесом.
Первые две позиции заняли «Ямаха», за которую будут гоняться победитель сезона-2021 Фабио Куартараро и перешедший из «ЛЧР Хонды» Алекс Ринс, и «Дукати» с действующим чемпионом Франческо Баньяей и Энеа Бастианини.
Рейтинг составов команд MotoGP на сезон-2024 (The Race)
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