Нико Росберг: «Ферстаппен провел один из величайших сезонов всех времен и приближается к топ-5 гонщиков в истории»

Росберг посчитал «историческими» выступления Ферстаппена в 2023 году.

По мнению чемпиона «Формулы-1» 2016 года , гонщик «Ред Булл» , побивший множество рекордов на пути к своему третьему титулу, провел один из сильнейших сезонов в истории.

«Это не совсем доминирование команды, а доминирование пилота. Посмотрите на – он где только не финишировал. Надо принять, что выступления Ферстаппена – исторические, один из величайших сезонов всех времен. И он уже приближается к топ-5 гонщиков всех времен. Это феноменально.

Я действительно надеюсь, что другие команды и гонщики дадут Ферстаппену бой. Я ожидаю, что люди вроде [Хэмилтона] и Джорджа [Расселла] станут лучшими кандидатами, а также, конечно, « », если команде удастся продолжить прогресс. Есть [потенциальный чемпион] Ландо Норрис, есть Джордж и Шарль Леклер», – сказал Нико.

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