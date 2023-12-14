Нико Росберг: «Ферстаппен провел один из величайших сезонов всех времен и приближается к топ-5 гонщиков в истории»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Росберг посчитал «историческими» выступления Ферстаппена в 2023 году.

По мнению чемпиона «Формулы-1» 2016 года Нико Росберга, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, побивший множество рекордов на пути к своему третьему титулу, провел один из сильнейших сезонов в истории.

«Это не совсем доминирование команды, а доминирование пилота. Посмотрите на Серхио Переса – он где только не финишировал. Надо принять, что выступления Ферстаппена – исторические, один из величайших сезонов всех времен. И он уже приближается к топ-5 гонщиков всех времен. Это феноменально.

Я действительно надеюсь, что другие команды и гонщики дадут Ферстаппену бой. Я ожидаю, что люди вроде Льюиса [Хэмилтона] и Джорджа [Расселла] станут лучшими кандидатами, а также, конечно, «Макларен», если команде удастся продолжить прогресс. Есть [потенциальный чемпион] Ландо Норрис, есть Джордж и Шарль Леклер», – сказал Нико.

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1 комментарий
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Че за волшебный «топ 5» гонщиков в истории в у этого клоуна?🤣🤣 Там где всякие самовозники сенны и шумахеры? Льюис - единственный кто является настоящим 7-ми кратным чемпионом, топ 1 пилот современности
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