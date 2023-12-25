Оскар Пиастри: «Было бы классно освоить готовку, хотя это палка о двух концах»

Пиастри рассказал, чему хотел бы научиться за пределами «Формулы-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос о том, каким навыком стремится обладать.

«Ну, пилотаж – было бы хорошо довести до совершенства, сильно помогло бы в жизни!

Честно говоря, было бы классно освоить готовку. Хотя это палка о двух концах: если ты действительно хорош в этом, то все просят что-то приготовить. Думаю, в моем случае дело не в недостатке желания научиться или добиться прогресса, а во времени. Но было бы очень круто», – сказал австралиец.

Оскар также высказался об изучении иностранных языков:

«Я немного понимаю французский со школы и могу написать и произнести очень маленькое количество японских слов.

Было бы классно выучить итальянский. Я провел два года в «Преме» и запомнил где-то пять слов – можно сказать, не зря потратил время! Кроме того, у меня итальянская фамилия, так что было бы довольно круто. Мне всегда было интересно слушать звучание этого языка».

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