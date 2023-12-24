Вассер о Хэмилтоне в «Феррари»: «Если бы я подписывал контракты с каждым, с кем общаюсь в паддоке, то сейчас бы потратил уже целое состояние»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Фредерик Вассер Авто

Вассер не придавал значения слухам о переходе Хэмилтона в «Феррари».

По ходу сезона в ряде изданий начала появляться информация о переговорах Хэмилтона с «Феррари» – и его встречах с боссом итальянской команды Фредериком Вассером в паддоке. В итоге же Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом».

По словам Вассера, люди зачастую придают слишком много значения ситуациям, в которых видят, как представители разных команд просто общаются друг с другом в паддоке по ходу гоночного уик-энда.

«Мы с Льюисом общаемся каждую неделю (по ходу сезона) на протяжении последних 20 лет. Поэтому я не могу заявлять о том, что не общался с Льюисом в какой-то момент, ведь контакты происходят постоянно. И то же самое можно сказать о большинстве гонщиков на стартовой решетке.

Мы пообщались в паддоке по ходу уик-энда в Баку, после чего новость разлетелась повсюду. Но если бы я подписывал контракты с каждым, с кем вот так общаюсь, то сейчас бы потратил уже целое состояние», – рассказал Вассер.

2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей

6 комментариев
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Ответ Александр Воронин
Смысла в таком контракте нет ни для одной из сторон. Хорошей машины не будет, а Хэмильтон божить не станет. У Феррари за последние годы постоянно проблемы. В 10-14 годах у них был фантастический гонщик, но не было машины. В 15-18 годах у них была хорошая машина, но не было гонщика. Сейчас у них есть гонщики, которые потенциал чемпионской машины конечно реализуют, но вот на равных или на более слабых машинах бороться не способны. Алонсо на Астоне опережает обе Феррари. Ту самую Феррари, которая взяла 6 поулов. Конечно невозможно сказать, как Алонсо нынешний выглядел бы на Феррари в этом году, но почти уверен, что второе место в чемпионате было бы точно его.
ого 6 поулов, взяли, ничего себе! много ль очков за поулы начисляют?
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