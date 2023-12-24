Вассер о Хэмилтоне в «Феррари»: «Если бы я подписывал контракты с каждым, с кем общаюсь в паддоке, то сейчас бы потратил уже целое состояние»

Вассер не придавал значения слухам о переходе Хэмилтона в «Феррари».

По ходу сезона в ряде изданий начала появляться информация о переговорах Хэмилтона с « » – и его встречах с боссом итальянской команды в паддоке. В итоге же продлил контракт с « ».

По словам Вассера, люди зачастую придают слишком много значения ситуациям, в которых видят, как представители разных команд просто общаются друг с другом в паддоке по ходу гоночного уик-энда.

«Мы с Льюисом общаемся каждую неделю (по ходу сезона) на протяжении последних 20 лет. Поэтому я не могу заявлять о том, что не общался с Льюисом в какой-то момент, ведь контакты происходят постоянно. И то же самое можно сказать о большинстве гонщиков на стартовой решетке.

Мы пообщались в паддоке по ходу уик-энда в Баку, после чего новость разлетелась повсюду. Но если бы я подписывал контракты с каждым, с кем вот так общаюсь, то сейчас бы потратил уже целое состояние», – рассказал Вассер.

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