Нико Хюлькенберг намерен гоняться в 42 года: «Алонсо и Хэмилтон показывают скорость в солидном возрасте»
Хюлькенберг сообщил, что считает Алонсо и Хэмилтона примерами для себя.
36-летний пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о переходе в «Заубер» / «Ауди» в 2025 году, а также упомянул коллег из «Астон Мартин» и «Мерседеса» Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона как высококлассных возрастных гонщиков.
– Вас уже связывают с «Ауди» с 2025 года. Есть ли такой вариант?
– Время покажет. Давайте сначала посмотрим, как сложится следующий сезон: будет ли у нас конкурентоспособная машина, какие люди будут заниматься разными задачами.
– Опыт снова востребован?
– Фернандо и Льюис – хорошие амбассадоры. Они показывают, что можно быть быстрым в солидном возрасте.
– Вы будете гоняться в 42 года?
– Мне сейчас 36, и на сегодняшний день ответ «да».
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