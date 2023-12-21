Нико Хюлькенберг намерен гоняться в 42 года: «Алонсо и Хэмилтон показывают скорость в солидном возрасте»

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Авто

Хюлькенберг сообщил, что считает Алонсо и Хэмилтона примерами для себя.

36-летний пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о переходе в «Заубер» / «Ауди» в 2025 году, а также упомянул коллег из «Астон Мартин» и «Мерседеса» Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона как высококлассных возрастных гонщиков.

– Вас уже связывают с «Ауди» с 2025 года. Есть ли такой вариант?

– Время покажет. Давайте сначала посмотрим, как сложится следующий сезон: будет ли у нас конкурентоспособная машина, какие люди будут заниматься разными задачами.

– Опыт снова востребован?

– Фернандо и Льюис – хорошие амбассадоры. Они показывают, что можно быть быстрым в солидном возрасте.

– Вы будете гоняться в 42 года?

– Мне сейчас 36, и на сегодняшний день ответ «да».

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2 комментария
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Надо отдать должное Алонсо, который живёт гонками и готовится к ним соответствующе. Хэм талантлив, спору нет, но в голове у него всякие повесточки, показы мод, и прочая шушера. На симуляторе тоже не любитель ездить, и что с ним будет в 42 - вопрос, так что рано ещё на него ориентироваться как на успешного 42 летнего.
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