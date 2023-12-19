Педро де ла Роса: «Алонсо в «Астон Мартин» ради титулов»

Теги Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо нацелен на чемпионства в «Астон Мартин», сообщил де ла Роса.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса заявил, что Фернандо Алонсо настроен на достижение высочайших целей, и это помогает команде развиваться.

«Здорово, что Фернандо выступает за нас. Он требовательный пилот и подталкивает вперед все отделы. Это может касаться технических вопросов, но также маркетинга или PR.

Он всегда крайне профессионален. Если он на чем-то сосредоточен, то выкладывается на 100 процентов. Если Фернандо говорит, что будет где-то в 7:30 утра завтра, значит, будет. Неважно, какая погода, есть ли пробки – он на месте.

[Требовательность Алонсо] помогла всем нам поднять планку, полагаю. Я вижу лишь плюсы от прихода Фернандо. С первого же момента, когда он появился в команде, стало ясно, что он будет упорно трудиться. Такое ощущение у нас появилось – он не готовится к пенсии. Он здесь ради титулов, и это придало команде очень мощный импульс.

Работая с Фернандо, я все еще учусь, несмотря на годы. Это позволяет мне чувствовать себя живым. У меня иногда интересуются, почему я вернулся в «Ф-1», нравится ли мне на новой должности. Я отвечаю, что наслаждаюсь каждой секундой, потому что по-прежнему узнаю новое.

В «Ф-1» ты учишься, если работаешь с особенными людьми, и в «Астон Мартин» их много. Не только Фернандо – не поймите меня неправильно. Здесь много невероятных людей, которых я знаю со своих времен. К примеру, я работал со [спортивным директором] Энди Стивенсоном еще в 1998-м», – рассказал испанский специалист.

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6 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Как минимум до 50 лет Фернандо запросто сможет держать себя в форме и оставаться быстрейшим гонщиком в мире. То есть впереди ещё много сезонов в пиковой форме, дело остаётся за Астон Мартин, если они сделают болид хотя бы на 0.2-0.3 сек медленее чем Ред Булл, то Фернандо сделает свое дело за счёт природной скорости, он выиграет титул. А потом уже можно задуматься о победе на Дакар, для Дакара 50 лет это вообще юнец, выиграет Дакар, дальше ещё полно времени чтобы выиграть Инди 500.
У Алонсо было 20 лет, чтобы выиграть все вышеперечисленное, чего же то сейчас он спохватился?
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