Стефано Доменикали: «Ведем переговоры с Монцей и Имолой о продлении контрактов на проведение гонок»

Доменикали рассказал о переговорах с итальянскими этапами «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» признал, что организаторам гонки в Монце предстоит выполнить принятые на себя обязательства по модернизации автодрома, чтобы добиться продления контракта на проведение .

Затронул Доменикали и будущее -Романьи, который проводится в Имоле.

«Мы действительно ведем переговоры с Монцей и Имолой о продлении контрактов на проведение гонок. Я поддерживаю хороший контакт с автоспортивной федерацией Италии. Тем не менее, те работы по модернизации, которые должны были начаться в Монце сразу после Гран-при, не стартовали до сих пор, а сейчас декабрь. Эти работы должны начаться в самом ближайшем будущем.

Давление с моей стороны можно назвать конструктивным, просто внутренняя бюрократия не должна тормозить и останавливать определенные проекты.

Нужно идти в ногу со временем. В 2020 году этап в Имоле получил невероятную возможность – и организаторы отличной ей воспользовались, они были к этому готовы. В этом году мы, к сожалению, не смогли провести этап в Имоле из-за наводнения. И мы с нетерпением ждем новую гонку в Имоле и в следующем году. Но также нужно понимать, что мы не можем позволить себе новые частные инвестиции.

Вопрос в понимании того, есть ли у нашей страны желание вкладывать инвестиции в «Формулу-1» как в спортивную и бизнес-платформу», – рассказал Доменикали.

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