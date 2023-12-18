Алекс Албон: «Я воспользовался всеми шансами на очки в 2023-м, кроме одного»

Албон считает, что реализовал почти все возможности в 2023 году.

Алекс Албон заработал 27 баллов за «Уильямс», его напарник Логан Сарджент – лишь один.

«Я очень горжусь тем, чего мы достигли в команде. Если говорить о гонках, в которых мы зарабатывали очки, фактически не было такого, чтобы все шло гладко, и мы думали: «О, было классно». Жаль, что такие заезды не случались чаще. Но, к сожалению, во многих случаях приходилось сдерживать кучу машин позади – этим мы и прославились.

Мы каждый уик-энд начинали с ощущением, что есть шанс заработать очки, но гоночный темп не всегда был отличным. Тем не менее, мы попадали в очки. Поразмышляв, должен сказать, что в этом году у меня было много веселых моментов.

Думаю, Мельбурн – единственная гонка, когда я упустил возможность заработать очки. На всех остальных Гран-при мы воспользовались шансом, если он появлялся. Я считаю, это главная разница между нами и соперниками.

Полагаю, мои выступления улучшились, так как в прошлом году я учился. В этом сезоне я уже в первой практике понимал, каковы основные проблемы с балансом. Я знал сильные и слабые стороны болида, поэтому мог лучше отреагировать на проблемы, быстрее в них разобраться», – сказал Албон.

Алекс также высказался о неожиданно успешной квалификации в Лас-Вегасе, по итогам которой пилоты «Уильямса» стали пятым и шестым, однако не попали в топ-10 в гонке:

«На бумаге наша машина не шла на пятое-шестое места – может, на девятое-десятое. Вероятно, мы сделали слишком большую ставку на субботу в ущерб воскресенью. В воскресенье я выехал на трассу, и через три круга у меня стали перегреваться шины».

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