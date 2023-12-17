Алекс Албон: «Работу Воулза в «Уильямсе» мы сможем по-настоящему оценить только в следующем году»

Вклад Воулза в «Уильямс» можно будет оценить в 2024 году.

Пилот « » поделился впечатлениями от первого сезона работы в команде под руководством Джеймса Воулза.

По словам Албона, Воулз быстро изменил многие аспекты работы команды, но большую часть изменений было просто невозможно реализовать раньше 2024 года.

«Реалистично оценивая ситуацию, в этом году у него было очень много областей, работу которых он мог бы улучшить. Но очень многие решения в конструкции болида были разработаны еще в 2022 году. У нас процесс проектирования и сборки болида занимает довольно много времени.

Мы стараемся делать большие шаги вперед, а не маленькие, мы не привозим небольшие обновления на каждый Гран-при, как делают большинство топ-команд – просто потому что нам нужно очень много наверстывать и многого добиться.

И Джеймс придерживается такого же подхода. Так что если говорить о большинстве сотрудников, которых он пригласил, о том, как он выстраивает структуру команды – только в следующем году мы сможем по-настоящему оценить, что же именно привнес в «Уильямс» Джеймс Воулз.

Разумеется, он и к настоящему моменту успел очень многое сделать. Его характер, как человека, личность, особенности общения и взаимодействия с командой, понимание особенностей работы шин, двигателя, аэродинамики – многое мы смогли внедрить и в этом году.

Но мы можем сделать еще намного больше. Так что наибольшие шаги вперед будут сделаны в 2024 году и в дальнейших сезонах. Я в этом вполне уверен», – рассказал Албон.

Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе