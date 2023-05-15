Макс Ферстаппен: «Чуть не сломал плечо, пытаясь вытащить кота из кладовки – пришлось молотком сделать дыру в двери»

Теги Ред Булл Формула-1 коты Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен рассказал, как поработал молотком ради спасения своего кота.

У гонщика «Ред Булл» два «бенгальца» – Джимми и Сасси.

«Я потерял одного из котов и три-четыре часа не знал, куда он подевался. Вдруг я услышал мяуканье за дверью и такой: «О, боже». Оно раздавалось из кладовки, и туда вел только один путь. Я пытался открыть дверь, но она была полностью заблокирована, потому что кот столкнул детскую кроватку. Открыть дверь было невозможно. Я испробовал все, и в итоге пришлось сделать симпатичную дыру в двери с помощью молотка.

Весь этот шум в темноте, должно быть, очень напугал кота. Я чуть не сломал плечо, пытаясь прибиться через дверь, но это не особо сработало.

И теперь у меня огромная дыра! Я пытался [снять дверь с петель], но для этого нужно слегка ее приоткрыть. Пожалуй, я не лучший в вопросах починки или разноса чего-либо», – поделился двукратный чемпион «Формулы-1» историей на своем канале в твиче.

Шарль Леклер пояснил неверно понятое сообщение: «Речь о кошке, а не о проблемах с мощностью»

6 комментариев

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kaimussen
Чего только не сделаешь, чтоб котика спасти.
+8
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Citadellia
Ну несколько лет назад мне наоборот казалось, что в вопросах разноса чего-нибудь он вполне компетентен
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seryas
Максу большой плюс за котиков!!!))))) Не люблю собак
+4
-3
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irs118return
Ответ Aa aaa
никому не интересно, любишь ли ты собак, зачем ты это пишешь? Собаки - прекрасные животные, как и коты
да и ваше мнение про собак особо никому неинтересно )))
+1
0
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Совесть Черданцева
Ответ Citadellia
Ну несколько лет назад мне наоборот казалось, что в вопросах разноса чего-нибудь он вполне компетентен
Мастерство не пропьёшь
0
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0
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