Макс Ферстаппен: «Чуть не сломал плечо, пытаясь вытащить кота из кладовки – пришлось молотком сделать дыру в двери»

Макс Ферстаппен рассказал, как поработал молотком ради спасения своего кота.

У гонщика « » два «бенгальца» – Джимми и Сасси.

«Я потерял одного из котов и три-четыре часа не знал, куда он подевался. Вдруг я услышал мяуканье за дверью и такой: «О, боже». Оно раздавалось из кладовки, и туда вел только один путь. Я пытался открыть дверь, но она была полностью заблокирована, потому что кот столкнул детскую кроватку. Открыть дверь было невозможно. Я испробовал все, и в итоге пришлось сделать симпатичную дыру в двери с помощью молотка.

Весь этот шум в темноте, должно быть, очень напугал кота. Я чуть не сломал плечо, пытаясь прибиться через дверь, но это не особо сработало.

И теперь у меня огромная дыра! Я пытался [снять дверь с петель], но для этого нужно слегка ее приоткрыть. Пожалуй, я не лучший в вопросах починки или разноса чего-либо», – поделился двукратный чемпион «Формулы-1» историей на своем канале в твиче.

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