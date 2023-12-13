Фернандо Алонсо о календаре на сезон-2024: «Только сейчас понял, что гонки в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби пройдут подряд. Такие вещи действительно могут разрядить твои батарейки»

Алонсо высказался о перегруженности календаря «Формулы-1».

Пилот « » поддержал Макса Ферстаппена и многих других гонщиков, отмечавших, что с каждым годом расписание по ходу сезона «Ф-1» становится все более напряженным.

По словам Алонсо, который является самым возрастным среди действующих пилотов «Формулы-1», но может задуматься о завершении карьеры не из-за гипотетической потери скорости, а именно из-за постоянно растущей нагрузке.

«Я много раз говорил – еще до 2018 года (в 2019 и 2020 годах Алонсо не выступал в «Ф-1»), что в день, когда я завершу карьеру, это случится не из-за потери мотивации или недостатка желания выступать в гонках, или потому что я стану слишком медленным.

Если однажды я почувствую, что потерял скорость, я думаю, что это будет заметно и со стороны, и я сам не буду этому рад – в этом случае я первым признаю то, что в этот раз это действительно так. Но я не думаю, что такой день когда-нибудь наступит. Я абсолютно уверен в своих способностях и своей скорости.

Другое дело – требовательный график работы, напряженный календарь чемпионата и так далее. Однажды может наступить день, когда я пойму, что время пришло и что в жизни есть и другие вещи. Сейчас мы провели очень сложный сезон – притом, что гонок было всего 22, с двумя отменами (этапы в Имоле и Китае), а в следующем году этапов уже должно быть 24.

Посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Взять тот же Гран-при Лас-Вегаса – я только сегодня увидел, что (в следующем сезоне) это будет часть «тройника». Мне почему-то казалось, что этап в Лас-Вегасе будет стоять отдельно, а потом будет две гонки подряд в Катаре и . А сейчас я понял, что три этих гонки пройдут подряд. Вот такие вещи действительно могут разрядить твои батарейки», – рассказал Алонсо.

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