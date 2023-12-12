Йос Ферстаппен о Гран-при Абу-Даби-2021: «Могу представить, что чувствовал «Мерседес», но мы не принимали те решения»

Йос Ферстаппен поделился воспоминаниями о скандальной развязке сезона-2021.

Пилот « » и сын Йоса Макс Ферстаппен завоевал свой первый титул в борьбе с из « » после решений гоночного директора «Формулы-1» .

«Фантастическая гонка!» – заявил Йос о драматичном финале, который случился 12 декабря 2021-го – ровно два года назад.

Макс после финиша опасался, что его отца хватит инфаркт – настолько бледным он выглядел.

«В каком-то смысле у меня был [инфаркт]!

В конце концов, могу представить, что чувствовал «Мерседес», но это никак не связано… Мы не принимали те решения.

Для фанатов «Формулы-1» – и, конечно, я говорю как отец Макса – все не могло сложиться лучше. Это получилось так захватывающе до самого последнего момента.

Разумеется, для нас итог был приятным. Могу представить, что для Льюиса и [Вольффа] – не столь приятным. Но что есть, то есть, надо это принять», – прокомментировал ситуацию Ферстаппен-старший.

Йос также сравнил выступления сына в 2021 и 2023 годах:

«Не то чтобы он стал гораздо увереннее. Думаю, сейчас у нас более конкурентоспособная машина. Это играет ключевую роль.

Полагаю, в последних нескольких гонках 2021 года «Мерседес» был впереди, мы все равно сражались с более быстрой машиной. Теперь, думаю, у нас преимущество над всеми остальными. Вот в чем разница».

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