Йос Ферстаппен: «Машины «Ф-1» стали более равными. «Макларен»-1988 выиграл 15 из 16 гонок, был на секунду быстрее остальных»

Йос Ферстаппен рассказал, что борьба в «Формуле-1» стала плотнее.

Отец гонщика «Ред Булл» и экс-пилот «Ф-1» привел в пример доминирование « » 1988 года, когда и Ален Прост выиграли 15 Гран-при из 16.

В 2023 году Макс и его команда установили рекорды по победам за сезон (19 и 21 в 22 гонках).

«Я мечтал об этом, конечно, но то, что он показывает в данный момент, его уровень – это очень впечатляет. Я с самого начала знал, что он хорош, однако он превзошел ожидания.

Я считаю, что машины стали более равными. Посмотрите на «Макларен», когда там выступал Сенна – команда выиграла 15 из 16 гонок, и, думаю, была на секунду быстрее всех остальных.

Сегодня, конечно, мы быстры, но « », может, иногда «Макларен» тоже в борьбе. Для того, чтобы выступать на таком уровне, [Максу] приходится каждый раз сохранять сосредоточенность.

Мне бы хотелось, чтобы конкуренция была выше. Конечно, мы стремимся к победам, но я также хотел бы увидеть, как он сражается, а затем выигрывает – или нет. Думаю, все этого хотят.

Я фанат нашего спорта, фанат «Формулы-1». Разумеется, здорово одержать 18 или 19 побед за сезон. Но, в конце концов, победа в чемпионате в 2021-м мне тоже понравилась… Почему нет?» – поделился мыслями Йос.

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