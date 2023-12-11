Зак Браун о заявке «Андретти»: «В плюсы можно записать то, что их приход может помочь увеличить размер так называемого «пирога»

Браун оценил перспективы прихода «Андретти» в «Формулу-1».

По словам исполнительного директора « », появление новой, 11-й команды в «Формуле-1» должно дать чемпионату больше плюсов, чем минусов – и тогда действующие команды поддержат нового частника.

В данный момент заявка «Андретти» была одобрена , но переговоры с «Формулой-1» по условиям вступления в чемпионат продолжаются.

«В плюсы можно записать то, что « » могут помочь увеличить размер так называемого «пирога». Под этим «пирогом» в первую очередь подразумевается рост числа болельщиков, это самое главное. А также это может привести к увеличению популярности «Ф-1» на определенном рынке, что в свою очередь поможет привлечь еще больше спонсоров. Это также может добавить интереса и самим гонкам, на трассе.

Про минусы мы можем говорить в том случае, если размер «пирога» не станет больше, тогда этот «пирог» придется делить на большее количество равных частей. И я думаю, что именно это волнует большинство команд.

Как мне кажется, мы все (команды «Ф-1») просто не слишком хорошо осведомлены о том, в чем именно заключается предложение «Андретти», поэтому каждый просто высказывает свое мнение. Лично я не видел, что конкретно нам предлагается.

Моя позиция такова – если это принесет пользу спорту, увеличит количество болельщиков, увеличит доходы серии, улучшит условия телеконтрактов, ну и так далее, – в общем сделает «пирог» больше, то я предпочту получать 11-ю часть «пирога», если он, условно, увеличится в 1000 раз, чем 10-ю часть, если он увеличится в 100 раз», – рассказал .

«Ф-1» не пускает пафосную американскую команду – не только из-за денег. Она и правда не добавит ценности