«Бриджстоун» сменит «Ханкук» в качестве официального поставщика шин в «Формуле Е»

«Бриджстоун» станет поставщиком шин в «Формуле Е».

По информации The Race, японская компания стала победителем тендера и станет официальным поставщиком гоночным шин в чемпионате «Формулы Е», начиная с 2026 года.

В данный момент поставщиком шин в «Формуле Е» является компания «Ханкук», контракт с которой рассчитан до конца сезона-2025/26.

В свою очередь для «Бриджстоун» это станет первым опытом поставки шин для гоночной серии с открытыми колесами, начиная с 2010 года.

Ранее сообщалось, что компания «Бриджстоун» претендовала на возвращение в «Формулу-1», но уступила « » по итогам тендера.

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