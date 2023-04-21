Валентино Росси: «Даже мама говорила, что я должен выбрать «Феррари». Но сердцем я решил остаться в MotoGP»

Легенда MotoGP Валентино Росси поделился воспоминаниями о не состоявшемся переходе в « ».

В апреле 2004 года для Росси были организованы секретные тесты на автодроме во Фьорано. После того, как Росси произвел хорошее впечатление, его пригласили уже на общие тесты с другими пилотами «Ф-1» в Валенсии. Росси сходу показал 12-е время из 16 участников, а времени Михаэля Шумахера уступил 0,7 секунды.

«Да, план был уже готов. Но, согласно этому плану, я не должен был напрямую перейти в «Феррари». Сначала я бы присоединился к маленькой команде, показал какие-то результаты, а главное набрался необходимого опыта.

Я и правда был очень неплох за рулем болида «Формулы-1», но когда я летел домой после тестов с «Феррари» я все-таки решил остаться в MotoGP. При этом мое окружение сильно на меня давило. Все говорили мне: «Переходи на четыре колеса, переходи в «Феррари», это же просто невероятно!» И каждый раз, когда я пытался высказать свою точку зрения, они тут же начинали кричать: «Нет, нет, переходи в «Феррари». Даже моя мама считала, что я должен выбрать «Феррари». Но в итоге это был мой выбор и сердцем я понял, что должен остаться в MotoGP», – рассказал Росси.

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