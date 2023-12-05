Серхио Перес: «Уход из «Ф-1» стал бы самым простым путем, но я не тот парень, который завершит карьеру так»

Перес сообщил, что не думал об уходе из «Ф-1» на фоне неудач в «Ред Булл».

После десятого места на Гран-при Катара Серхио Перес провел три дня, работая на симуляторе и обсуждая трудности с инженерами « ».

«Катар – худший уик-энд, что я помню за долгое время, наверное, худший в карьере. Уик-энд получился настолько плохим, что я думал: «Все не может быть так плохо, что-то не так».

Когда мы разобрались с настройками, то многое поняли о том, как пытались нивелировать проблемы. По сути это означало, что мы просто шли не туда», – прокомментировал ситуацию мексиканский гонщик.

33-летний Серхио не размышлял о том, чтобы покинуть «Ред Булл» и «Формулу-1»:

«Нет, конечно, это стало бы самым простым путем, потому что временами приходилось очень тяжело. Но я не тот парень, который на данной стадии карьеры сдастся и завершит карьеру так. Я никогда не рассматривал такой вариант.

Я понимаю свою ответственность, и я не тот парень, который станет обвинять окружающих в результатах. Я взял на себя ответственность и должен был довольно серьезно перевернуть ситуацию».

Перес также высказался о потенциальной замене на пилота « » :

«Если честно, я не особо об этом думал. Я был скорее сосредоточен на том, чтобы получать удовольствие от уик-эндов, и у меня получалось.

Некоторые уик-энды выходили настолько тяжелыми, что весело не было. Я здесь, потому что я по-прежнему люблю свое дело, потому что мне по-прежнему очень это нравится, я получаю удовольствие.

За эти месяцы случались трудные времена, скажем так. Я прошел путь от сражения за титул к очень тяжелой ситуации, когда уверенности в машине не было. В конечном счете я понимаю, насколько сильным необходимо быть с психологической точки зрения, чтобы выступать за «Ред Булл». И я стал сильнее. Плохие дни преподносят куда больше уроков, чем хорошие».

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