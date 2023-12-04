ФИА не будет закрывать лазейки, связанные с «грязным» воздухом в «Ф-1», до 2026 года

ФИА сообщила, что не собирается менять регламент в связи с тем, что преследовать в «Формуле-1» становится сложнее.

Переход на машины нового поколения в 2022-м был призван решить проблему с обгонами за счет снижения количества «грязного» воздуха. Тем не менее, уже в 2023 году команды нашли способы увеличивать прижимную силу, при этом создавая проблемы для преследующего болида. Так, в 2022-м машина, находящаяся на расстоянии в два корпуса от другой, теряла 20 процентов прижимной силы, в 2023-м – 35.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что правила, по всей видимости, останутся неизменными до 2026 года, несмотря на наличие того, что специалист назвал «лазейками». Ранее звучали предположения, что регламент могут модифицировать в 2025-м.

«Безусловно, ситуация с «грязным» воздухом в этом году ухудшилась. Мы знали, что некоторое ухудшение будет, однако не смогли достаточно быстро закрыть лазейки в определенных областях. Можно упомянуть концевую пластину переднего крыла, структуры рядом с колесом, внутреннюю поверхность передних тормозных дисков.

Я считаю, мы извлекли уроки на будущее. Но несмотря на то, что ситуация ухудшилась в сравнении с 2022-м, она все еще существенно лучше, чем в 2021-м.

Когда ФИА избавится от лазеек? Я бы сказал, в 2026-м, пожалуй. Мы абсолютно не намерены менять что-то в 2025-м, только если не случится что-то непредсказуемое.

Не думаю, что в следующем сезоне ситуация окажется значительно хуже – вряд ли остались еще лазейки. Так что ожидаю, что все будет примерно так же. Кроме того, мне не кажется, что положение ухудшилось по ходу года – речь только о переходе от одного сезона к другому», – сказал Томбасис.

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