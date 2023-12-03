Даниэль Риккардо: «Год прошел совсем не так, как я ожидал – не думал, что вообще буду выступать в гонках»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Риккардо подвел итоги сезона-2023.

Пилот «Альфа Таури» в середине чемпионата заменил Ника де Вриса, но затем был вынужден пропустить несколько Гран-при из-за перелома запястья.

При этом Риккардо отметил, что в любом случае остался очень доволен прошедшим сезоном и тем, что получил шанс.

«Оглядываясь назад на прошедший год я понимаю, что очень во многих смыслах он прошел вообще совсем не так, как я ожидал.

Я не думал, что в этом году вообще буду выступать в гонках, не говоря уже обо всем остальном, что мне пришлось пережить. Так что да, я определенно очень рад тому, что это случилось.

Скажем так, по ощущениям – по тому, что я чувствую внутри себя, – я понимаю, что нахожусь в том месте, где действительно счастлив, и я счастлив тому, что снова выступаю в гонках.

Могу сказать, что я в полной мере голоден до успеха и предельно мотивирован. Вероятно, это первое межсезонье, когда мне бы не хотелось, чтобы оно вообще начиналось. Потому что мне хочется продолжить гоняться и не останавливаться на достигнутом. Хотя мысль о том, что теперь я смогу немного передохнуть, меня тоже радует», – рассказал Риккардо.

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