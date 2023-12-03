Нико Хюлькенберг о последнем месте «Хааса» в Кубке конструкторов: «Разумеется, мы не слишком этому рады»

Хюлькенберг подвел итоги сезона-2024 для «Хааса».

Американская команда по результатам года заняла последнее место в Кубке конструкторов. При этом 11 из 12 набранных в общей сложности очков пилоты « » заработали в первой половине сезона.

В то время как во второй половине чемпионата, по мнению , в «Хаасе» недостаточно хорошо работали над развитием своей машины и поэтому уступили конкурентам.

«Очевидно, что процесс не стоял на месте, и признаки такого итога можно было видеть еще в начале сезона. Тем не менее, в начале сезона нам удалось немного оторваться, просто потому что у конкурентов проблем было еще больше.

Но когда они разобрались со своими проблемами и подготовили серьезные обновления для своих болидов, ситуация для нас начала ухудшаться. И вторая половина сезона получилась действительно тяжелой. Думаю, только на Гран-при Сингапура у меня был шанс заработать 1-2 очка, но эту возможность мы упустили из-за неправильного стратегического решения.

И даже в тех гонках, где было много сходов, мы все равно оказывались слишком далеко, чтобы этим воспользоваться. И да, разумеется, мы не слишком этому рады. И должны выступать лучше», – рассказал Хюлькенберг.

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