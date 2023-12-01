Оскар Пиастри: «Возможность бороться за самые высокие места в самом начале моей карьеры в «Ф-1» – это привилегия»

Пиастри остался доволен дебютным сезоном в «Ф-1».

Пилот « », оценивая свои выступления в прошедшем чемпионате, выделил наиболее яркие моменты и рассказал, чему сумел научиться.

«Перепадов определенно было больше, чем я ожидал. Я знал, что у меня будут как взлеты, так и падения. Но, вероятно, я не ожидал, что в начале сезона я буду так низко, а в конце смогу оказаться так высоко.

Но я действительно многому научился. Мне кажется, что я побывал практически во всех возможных ситуациях, в которых только мог оказаться – за исключением опыта борьбы за чемпионский титул.

Так что да, с точки зрения обучения и получения новых знаний это был хороший год. И мы, как команда, тоже заново учимся бороться за самые высокие места, что очень радует.

Команда не была в таком положении уже лет десять. Так что это действительно приятно – вновь вести такие разговоры, проходить через такие сценарии. И я понимаю, что для меня возможность бороться за самые высокие места в самом начале моей карьеры в «Ф-1» – это привилегия. Есть люди, которые за всю карьеру в «Ф-1» не получают таких возможностей, я же пока провел всего 22 гонки.

Многие из наиболее ярких моментов моего сезона просто не случились бы, если бы команда не улучшила наш болид. И команде нужно отдать должное. Но я могу похвалить и себя – ведь мне тоже нужно было продемонстрировать соответствующий уровень выступлений, чтобы эти моменты случились.

Момент, которым я горжусь больше всего – наверное, этап на «Сильверстоуне», где мы вышли на старт с конкурентоспособной машиной и смогли выжать из ситуации максимум.

Гонка в Японии была далеко не лучшей в моей карьере, но я все равно сумел сделать достаточно, чтобы впервые оказаться на подиуме. А в Катаре у нас впервые в году появилась возможность что-то выиграть, и мы ей воспользовались.

И я могу гордиться этим, на мой взгляд. Хотя у нас были и сложные уик-энды, так что нам определенно есть над чем работать, если брать сезон в целом. Чемпионат нельзя выиграть, очень хорошо проведя пару Гран-при. Я прекрасно знаю это еще по карьере в молодежных сериях, так что мы должны чаще выступать на таком уровне», – рассказал .

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?