Тото Вольфф: «Догнать «Ред Булл» с прекрасным пилотом и инженерами в 2024-м – грандиозная задача»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф рассказал, реально ли побороться с «Ред Булл» в 2024 году.

«Мерседесу» удалось удержать второе место в Кубке конструкторов, однако отставание от «Ред Булл» составило 451 очков (немецкая команда набрала 409).

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал ситуацию.

«Давайте честно признаемся – [у «Ред Булл»] есть преимущество, поскольку команда хорошо стартовала с новым регламентом, и догнать ее – грандиозная задача. Надеюсь, произойдет выравнивание по разработке и скорости, и мы сможем подобраться.

С нашей машиной [2023 года] есть фундаментальная проблема. Она нестабильная, пилоты не чувствуют в ней уверенности. Если мы сможем это устранить, то сделаем шаг вперед подобно другим коллективам», – заявил Вольфф.

Менеджер поделился мнением о достижениях «Ред Булл» в 2023-м:

«Исключительный сезон, команда побила многие рекорды. Это свидетельствует о прекрасном пилоте и команде инженеров «Ред Булл». Высший уровень».

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13 комментариев

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Onix21
Ответ Дмитрий Воронцов
Берите Леклера вместо сира, или вместо Рассела и будет вам реальная борьба за титул
Мерседес, берите Дмитрия Воронцова в команду. Такой "эксперт" пропадает))
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-2
+8
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MihuS
Прекрасный пилот- это Даня Квят,
Все остальные- статисты😃☝️👍🏻
+8
-2
+6
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Faraon
Ответ Мария Голденштерн
У вас 2 фундаментальные проблемы. Нестабильная машина. Нестабильный сИр.
Нестабильный сИр который в ЛЗ на третьем месте после космовозки?
+6
-3
+3
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DelNord
Сезон получился выматывающим. Мне кажется, уже и болельщики устали, не то, что команды.
Абу-Даби еще этот как последний этап… До сих пор больно.
Но что же нам остается, будем ждать 2024 и надеяться, что в Мерседесе реально поняли, что делать с болидом.
LH отдохнет, Джордж подуспокоится, Тото наберется сил для управления. :)
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Антон Якимцев
Ответ MihuS
Прекрасный пилот- это Даня Квят, Все остальные- статисты😃☝️👍🏻
По факту.
+2
-1
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MP423
Ответ DelNord
Сезон получился выматывающим. Мне кажется, уже и болельщики устали, не то, что команды. Абу-Даби еще этот как последний этап… До сих пор больно. Но что же нам остается, будем ждать 2024 и надеяться, что в Мерседесе реально поняли, что делать с болидом. LH отдохнет, Джордж подуспокоится, Тото наберется сил для управления. :)
Да уж, все намучались.
Но отдыхать пока рано. У команд сейчас как раз вовсю кипит работа над болидами следующего сезона, а во вторник - тесты здесь же, в Абу Даби.
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индийский огурчик
Ответ Дмитрий Воронцов
Берите Леклера вместо сира, или вместо Рассела и будет вам реальная борьба за титул
ты конечно извини, но Хэмилтон на порядок сильнее леклера. Леклер очень нестабильный парень и пенять на Феррари можно только наполовину, в общем они созданы друг для друга и образовывают гармонию нестабильности
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-4
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Onix21
Ответ Дмитрий Воронцов
По крайней мере, тут в комментариях некоторые люди явно попрофессиональнее будут, чем на мостике Феррари)
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