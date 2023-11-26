Тото Вольфф: «Догнать «Ред Булл» с прекрасным пилотом и инженерами в 2024-м – грандиозная задача»
Вольфф рассказал, реально ли побороться с «Ред Булл» в 2024 году.
«Мерседесу» удалось удержать второе место в Кубке конструкторов, однако отставание от «Ред Булл» составило 451 очков (немецкая команда набрала 409).
Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал ситуацию.
«Давайте честно признаемся – [у «Ред Булл»] есть преимущество, поскольку команда хорошо стартовала с новым регламентом, и догнать ее – грандиозная задача. Надеюсь, произойдет выравнивание по разработке и скорости, и мы сможем подобраться.
С нашей машиной [2023 года] есть фундаментальная проблема. Она нестабильная, пилоты не чувствуют в ней уверенности. Если мы сможем это устранить, то сделаем шаг вперед подобно другим коллективам», – заявил Вольфф.
Менеджер поделился мнением о достижениях «Ред Булл» в 2023-м:
«Исключительный сезон, команда побила многие рекорды. Это свидетельствует о прекрасном пилоте и команде инженеров «Ред Булл». Высший уровень».
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Все остальные- статисты😃☝️👍🏻
Абу-Даби еще этот как последний этап… До сих пор больно.
Но что же нам остается, будем ждать 2024 и надеяться, что в Мерседесе реально поняли, что делать с болидом.
LH отдохнет, Джордж подуспокоится, Тото наберется сил для управления. :)
Но отдыхать пока рано. У команд сейчас как раз вовсю кипит работа над болидами следующего сезона, а во вторник - тесты здесь же, в Абу Даби.