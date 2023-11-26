Тото Вольфф: «Догнать «Ред Булл» с прекрасным пилотом и инженерами в 2024-м – грандиозная задача»

Вольфф рассказал, реально ли побороться с «Ред Булл» в 2024 году.

«Мерседесу» удалось удержать второе место в Кубке конструкторов, однако отставание от «Ред Булл» составило 451 очков (немецкая команда набрала 409).

Исполнительный директор и совладелец « » Тото Вольфф прокомментировал ситуацию.

«Давайте честно признаемся – [у «Ред Булл»] есть преимущество, поскольку команда хорошо стартовала с новым регламентом, и догнать ее – грандиозная задача. Надеюсь, произойдет выравнивание по разработке и скорости, и мы сможем подобраться.

С нашей машиной [2023 года] есть фундаментальная проблема. Она нестабильная, пилоты не чувствуют в ней уверенности. Если мы сможем это устранить, то сделаем шаг вперед подобно другим коллективам», – заявил Вольфф.

Менеджер поделился мнением о достижениях «Ред Булл» в 2023-м:

«Исключительный сезон, команда побила многие рекорды. Это свидетельствует о прекрасном пилоте и команде инженеров « ». Высший уровень».

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