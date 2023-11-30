Марк Уэббер: «Борьба Алонсо и Хэмилтона – это личное. Эпизод в Абу-Даби мог закончиться неловко»
Уэббер высказался о противостоянии Алонсо и Хэмилтона, накалившемся в Абу-Даби.
На Гран-при Абу-Даби пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посчитал, что соперник из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо устроил ему брейк-тест. Сам испанец, комментируя борьбу, отметил, что превосходит Льюиса по опыту в таких моментах, а судьи не стали наказывать ни одного из участников.
Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер полагает, что действия Алонсо могли привести к столкновению двух экс-напарников.
«Это личное. Мы знаем, что у них богатая история взаимоотношений.
Фактически они вели игру перед зоной DRS – Фернандо пытался манипулировать перед точкой детекции, поскольку после располагается длинная прямая.
Посмотрите на онборд: Фернандо смотрит и смотрит в зеркала, очень долго, даже выезжает за пределы трассы, поднимает ногу с педали газа. Эпизод мог закончиться весьма неловко. Кроме того, было немного опасно», – заявил Уэббер в эфире Channel 4.
Фернандо Алонсо: «У очень умного Хэмилтона много опыта, но у меня больше. То же было в 2012-м – в обоих случаях я выиграл»
Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?
Алонсо может и не сильнее, но точно мотивирован выше! Дед - это боец, гладиатор, которому принципиально зацепить более высокое место! Шумахеру тоже в мерсе 2010-2012 было важно гоняться, поэтому мог жестить. Льюису же ... трудно принимать другие задачи.
И с Ферстаппеным был точно такой же момент в Джидде, где тот сбрасывал, а Льюис хоть также и тормозил, но упорно продолжал ловить слипстрим.
Ну и в Баку с Феттелем в свое время, у него было что-то похожее, только вот он уже сам тогда был в роли сбрасывающего скорость.