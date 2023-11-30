Марк Уэббер: «Борьба Алонсо и Хэмилтона – это личное. Эпизод в Абу-Даби мог закончиться неловко»

Уэббер высказался о противостоянии Алонсо и Хэмилтона, накалившемся в Абу-Даби.

На Гран-при Абу- пилот « » посчитал, что соперник из « » Фернандо Алонсо устроил ему брейк-тест. Сам испанец, комментируя борьбу, отметил, что превосходит Льюиса по опыту в таких моментах, а судьи не стали наказывать ни одного из участников.

Бывший гонщик «Ред Булл» полагает, что действия Алонсо могли привести к столкновению двух экс-напарников.

«Это личное. Мы знаем, что у них богатая история взаимоотношений.

Фактически они вели игру перед зоной DRS – Фернандо пытался манипулировать перед точкой детекции, поскольку после располагается длинная прямая.

Посмотрите на онборд: Фернандо смотрит и смотрит в зеркала, очень долго, даже выезжает за пределы трассы, поднимает ногу с педали газа. Эпизод мог закончиться весьма неловко. Кроме того, было немного опасно», – заявил Уэббер в эфире Channel 4.

Фернандо Алонсо: «У очень умного Хэмилтона много опыта, но у меня больше. То же было в 2012-м – в обоих случаях я выиграл»

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?