Марк Уэббер: «Борьба Алонсо и Хэмилтона – это личное. Эпизод в Абу-Даби мог закончиться неловко»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Марк Уэббер Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Уэббер высказался о противостоянии Алонсо и Хэмилтона, накалившемся в Абу-Даби.

На Гран-при Абу-Даби пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посчитал, что соперник из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо устроил ему брейк-тест. Сам испанец, комментируя борьбу, отметил, что превосходит Льюиса по опыту в таких моментах, а судьи не стали наказывать ни одного из участников.

Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер полагает, что действия Алонсо могли привести к столкновению двух экс-напарников.

«Это личное. Мы знаем, что у них богатая история взаимоотношений.

Фактически они вели игру перед зоной DRS – Фернандо пытался манипулировать перед точкой детекции, поскольку после располагается длинная прямая.

Посмотрите на онборд: Фернандо смотрит и смотрит в зеркала, очень долго, даже выезжает за пределы трассы, поднимает ногу с педали газа. Эпизод мог закончиться весьма неловко. Кроме того, было немного опасно», – заявил Уэббер в эфире Channel 4.

Фернандо Алонсо: «У очень умного Хэмилтона много опыта, но у меня больше. То же было в 2012-м – в обоих случаях я выиграл»

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

10 комментариев
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на счет этих двоих одно могу сказать точно: алонсо лучше пилотирует болид который имеет недостатки. льюис больше предпочитает ныть , чем пытаться справиться с машиной. было немало гонок в этом сезоне, то же абу-даби например, когда фернандо на равной или более медленной машине финишировал выше хэма.
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Алонсо как раз силён тем, что может на ведре бороться с теми, кто обладает лучшей машиной. Тот случай, когда гонщик превосходит технику, а не наоборот. Как пример "наоборота" - Перес, который обладая космическим по скорости аппаратом не может совершить чистого обгона, даже когда ему открывают калитку.
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Ответ ASphotographer
Алонсо как раз силён тем, что может на ведре бороться с теми, кто обладает лучшей машиной. Тот случай, когда гонщик превосходит технику, а не наоборот. Как пример "наоборота" - Перес, который обладая космическим по скорости аппаратом не может совершить чистого обгона, даже когда ему открывают калитку.
а оно надо после 7 титулов и 100 побед париться о +/- одном месте? Это Расселу после вилок было за радость бороться за 5-7 места, а подиум вообще сказка.
Алонсо может и не сильнее, но точно мотивирован выше! Дед - это боец, гладиатор, которому принципиально зацепить более высокое место! Шумахеру тоже в мерсе 2010-2012 было важно гоняться, поэтому мог жестить. Льюису же ... трудно принимать другие задачи.
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Так если Алонсо съезжает, то Льюису надо обгонять, а не опять ехать сзади, что бы воткнуться, а потом рассказывать, что его заблочили.
И с Ферстаппеным был точно такой же момент в Джидде, где тот сбрасывал, а Льюис хоть также и тормозил, но упорно продолжал ловить слипстрим.
Ну и в Баку с Феттелем в свое время, у него было что-то похожее, только вот он уже сам тогда был в роли сбрасывающего скорость.
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Ответ nightingale46
а оно надо после 7 титулов и 100 побед париться о +/- одном месте? Это Расселу после вилок было за радость бороться за 5-7 места, а подиум вообще сказка. Алонсо может и не сильнее, но точно мотивирован выше! Дед - это боец, гладиатор, которому принципиально зацепить более высокое место! Шумахеру тоже в мерсе 2010-2012 было важно гоняться, поэтому мог жестить. Льюису же ... трудно принимать другие задачи.
Не скажите, каждое очко могло повлиять на позицию в КК, Феррари могли и обойти, поэтому позиция была критически важна.
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Ответ Minuvert
Не скажите, каждое очко могло повлиять на позицию в КК, Феррари могли и обойти, поэтому позиция была критически важна.
я про сезон в целом, а не одну конкретную последнюю гонку. Особенно в прошлом была видна местами апатия.
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Ответ Сергей Богатырёв
После просмотра телеметрии из Джидды Хорнер предложил всем забыть этот эпизод побыстрее.
Только никто не забыл, что у судей Хэмильтон сказал, что я не хотел обгонять до линии ДРС, а это не мало значит. Точно также он и тут не хотел обгонять. Т.е. впереди идет медленная машина, у него есть все пространство для обгона, а он не делает этого. Он вытормаживается за впередиидущим и кричит меня блочат.
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