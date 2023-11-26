Фернандо Алонсо: «У очень умного Хэмилтона много опыта, но у меня больше. То же было в 2012-м – в обоих случаях я выиграл»

Алонсо прокомментировал инцидент с Хэмилтоном в Абу-Даби.

финишировал седьмым на Гран-при Абу-Даби, что помогло ему впервые с 2013 года завершить сезон на четвертом месте.

Пилоту « » не понравились действия коллеги из « » – британец решил, что соперник устроил ему брейк-тест. Хэмилтон в итоге финишировал девятым, а судьи посчитали, что Алонсо не нарушал правила.

После финиша Фернандо объяснил, что замедлился, чтобы воспользоваться DRS, а также декларировал свое превосходство в подобных играх.

«Разумеется, Льюис – очень умный гонщик, он действительно хорошо понимает «Ф-1», и у него много опыта, но у меня больше», – произнес двукратный чемпион мира.

Алонсо ответил на вопрос, удивили ли его слова Хэмилтона:

«И да, и нет. У нас было тоже самое в в 2012-м, то есть прошло 11 лет после того эпизода. Мы пытались дать DRS другому человеку, тормозили в пятом повороте. В обоих случаях я выиграл, так что все в порядке».

Испанец поделился мыслями и о гонке в целом:

«К 16-му кругу или около того мы провели первый пит-стоп и понимали, что нас ждет длинный заезд. В конечном счете темпа хватало только на седьмое-восьмое места.

Я уже говорил вчера, что мы провели очень хороший квалификационный круг для такой позиции, но нас беспокоил [гоночный] темп. И сегодня мы в этом убедились. Скорости едва хватило для победы над «Альфа Таури».

Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

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