Фернандо Алонсо: «У очень умного Хэмилтона много опыта, но у меня больше. То же было в 2012-м – в обоих случаях я выиграл»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Альфа Таури Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Алонсо прокомментировал инцидент с Хэмилтоном в Абу-Даби.

Фернандо Алонсо финишировал седьмым на Гран-при Абу-Даби, что помогло ему впервые с 2013 года завершить сезон на четвертом месте.

Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону не понравились действия коллеги из «Астон Мартин» – британец решил, что соперник устроил ему брейк-тест. Хэмилтон в итоге финишировал девятым, а судьи посчитали, что Алонсо не нарушал правила.

После финиша Фернандо объяснил, что замедлился, чтобы воспользоваться DRS, а также декларировал свое превосходство в подобных играх.

«Разумеется, Льюис – очень умный гонщик, он действительно хорошо понимает «Ф-1», и у него много опыта, но у меня больше», – произнес двукратный чемпион мира.

Алонсо ответил на вопрос, удивили ли его слова Хэмилтона:

«И да, и нет. У нас было тоже самое в Канаде в 2012-м, то есть прошло 11 лет после того эпизода. Мы пытались дать DRS другому человеку, тормозили в пятом повороте. В обоих случаях я выиграл, так что все в порядке».

Испанец поделился мыслями и о гонке в целом:

«К 16-му кругу или около того мы провели первый пит-стоп и понимали, что нас ждет длинный заезд. В конечном счете темпа хватало только на седьмое-восьмое места.

Я уже говорил вчера, что мы провели очень хороший квалификационный круг для такой позиции, но нас беспокоил [гоночный] темп. И сегодня мы в этом убедились. Скорости едва хватило для победы над «Альфа Таури».

Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

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22 комментария

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doctor.morge
Лучший брейк-тест Хэмилтону сделал Кими на питлейне в Канаде в 2008 году:)
+34
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+32
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Тёма Тёма
Деклассировал и уничтожил. 😂😂😂
+34
-11
+23
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Mouse72
Мне сразу вспомнился Алонсо-Кулхтард Нюрбургринг-2003. Алонсо - известный любитель брейк-тестов
+20
-6
+14
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EconomistGl
Ответ Тёма Тёма
Деклассировал и уничтожил. 😂😂😂
Тут в начале сезона квартиру персонажи готовы были ставить на то, что по итогам сезона Алонсо будет выше Хэмилтона в ОЗ, быстренько забыли свои слова, попрятались)
+14
-6
+8
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a magus
Ещё каких два нетипичных обгона совершил Фернандо, пушка.
+4
-1
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Олег Карпов
это было в 2013
https://youtu.be/S3kbxjBAYmM?si=ewivT8piWEsVJPKB
+3
0
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gaben8800
Ответ doctor.morge
Лучший брейк-тест Хэмилтону сделал Кими на питлейне в Канаде в 2008 году:)
Даа. Неплохой был завал у светофоров.
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Орбит Орбит
Ответ Bzz Pvz
А как было в 2007?
а в 2007 м папики помогали.
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ДядюшкаВВ
Ответ doctor.morge
Лучший брейк-тест Хэмилтону сделал Кими на питлейне в Канаде в 2008 году:)
Это кстати и привело к единственной победе бедолаги Кубицы.
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Кирилл Конопельченко
Ответ Великий Алонсо
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Тебе срочно нужен нормальный парень. Говоришь везде о мужском междуножном достоинстве.
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MP423
Должны же быть и у дедушки светлые деньки после длительного просиживания в болидах с GP2 engine)
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Minuvert
Гасли тоже брейк-тест сделал?
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Павел Павленко
вспоминается из Стругацких- штандатерфюррер был тоже. но Хунта успел раньше)))) кто в теме тот поймет))
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Антон Якимцев
Обожаю этих змей в одной банке 😄
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Орбит Орбит
Ответ Mouse72
Мне сразу вспомнился Алонсо-Кулхтард Нюрбургринг-2003. Алонсо - известный любитель брейк-тестов
это скорее ты известный ненавистник Алонсо;)
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Ядрёна вошь
Ответ doctor.morge
Лучший брейк-тест Хэмилтону сделал Кими на питлейне в Канаде в 2008 году:)
От Фернандо в Будапеште 2007 было покруче)
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Bzz Pvz
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А как было в 2007?
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