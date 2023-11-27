Фредерик Вассер о тактике Сайнса: «Дело было не в стратегии, а в гоночном темпе. Которого у нас не было»

Теги Феррари Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер высказался в защиту стратегии команды на Гран-при Абу-Даби.

По словам руководителя «Феррари», спорная стратегия «хард» – «хард» – «медиум» (в итоге вместо «медиума» использовали «софт»), выбранная для Карлоса Сайнса, все равно никак не повлияла на его результат в гонке.

Из-за того, что Сайнс не сумел набрать очки, «Феррари» уступила «Мерседесу» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

«Когда вы вынуждены проводить пит-стоп на 20-м круге, у вас не других вариантов, кроме как перейти на второй комплект «харда». Потому что если поставить «медиум», второй пит-стоп пришлось бы проводить уже на 30-м круге.

План же был в том – хотя я не знаю, можно ли назвать это планом, – скорее расчет был на то, что в таких условиях лучше проехать два отрезка подряд на «харде», а потом рассчитывать на появление машины безопасности или красные флаги.

Проблема в том, что дело было не в стратегии, а в гоночном темпе. В этой гонке у нас не было темпа (на болиде Сайнса) и в данном случае плохой оказалась бы любая стратегия.

Изначально пит-стоп Сайнса планировался примерно на 35-м круге, то есть мы хотели действовать обратно относительно конкурентов. Поскольку другие проехали по 15-20 кругов на «медиуме», а потом 40 кругов на «харде». И цель была в том, чтобы проехать 30 кругов на «харде», часть отрезка находясь в чистом воздухе, и тем самым постараться частично компенсировать дефицит.

Старт на «медиуме»? Да, всегда можно проехать гонку заново и предлагать варианты. Но я не думаю, что это бы что-то изменило. Потому что проблема была в нехватке темпа, а не в «медиуме» или «харде». Карлос был на трассе на таких же шинах, что и Шарль. Так что у нас была проблема, с которой нужно разобраться. Дело вообще не в стратегии», – рассказал Вассер.

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13 комментариев

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Женя Дерунов
конечно не будет темпа если ехать 40 кругов на одном комплекте.
+17
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SF Costa Rusa
Ехал по тактике как все в 10 был бы
+12
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
У вас в наличии 2 свежих софта.
У вас в наличии лучшая по скорости на прямых машина(Леклера даже с открытым крылом не могли атаковать более быстрые машины, чем соперники Сайнца)
Что вам нужно - так это качественный держак в повороте при 1 зоне ДРС, а так же такой же держак в связке перед 2 зоне дрс, и софт с этим отлично справляется.

Но нет, мы поставим харды против медиумов и не предложим никакой альтернативы
+10
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+10
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Регион 22
Такое ощущение что все в Феррари выполняли установку Тото. Только Шарля забыли предупредить.
+6
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OnlyDendy
Когда все на медиуме ехать на Харде,когда все на свежем Харде вы на использованном, и потом один круг на софте
+4
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Alexey Konev
у Леклера темп был
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sir_shir
тот самый момент, когда сами злостью запороли и подарили 2е место мерсовозу
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Schiaff1no
В нужный момент однако решили действовать от обратного. Лучше и не представить
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Ан Кот
похоже что старт на свежем софте Фуровские дубаки даже не рассматривали 😁
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Алексей Ко
да ладно, стратегия жду СК это для слабых команд но не как не для топ, первый пит затянули, последний тоже. Резину феррари к концу сезона научили беречь, стоило после Харда ставить Медтиум а в конце кругов за 7-8 ставить софт а не на последнем круге, так и не дождавшись СК
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drow elf
Может хватит уже оправдывать эту бесполезность?
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mkryuchckov10@gmail.com
Дело было не в тактике, а в ее полном отсутствии
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Ан Кот
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
У вас в наличии 2 свежих софта. У вас в наличии лучшая по скорости на прямых машина(Леклера даже с открытым крылом не могли атаковать более быстрые машины, чем соперники Сайнца) Что вам нужно - так это качественный держак в повороте при 1 зоне ДРС, а так же такой же держак в связке перед 2 зоне дрс, и софт с этим отлично справляется. Но нет, мы поставим харды против медиумов и не предложим никакой альтернативы
и я об этом же вчера здесь писал- как раз софт был лучшим выбором для старта https://www.sports.ru/automoto/1115667495-karlos-sajns-o-3-m-meste-ferrari-v-obshhem-zachete-ya-silno-razocharov.html?comment_id=7456851%C2%A6news%C2%A61115667495
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