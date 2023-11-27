Фредерик Вассер о тактике Сайнса: «Дело было не в стратегии, а в гоночном темпе. Которого у нас не было»

Вассер высказался в защиту стратегии команды на Гран-при Абу-Даби.

По словам руководителя « », спорная стратегия «хард» – «хард» – «медиум» (в итоге вместо «медиума» использовали «софт»), выбранная для , все равно никак не повлияла на его результат в гонке.

Из-за того, что Сайнс не сумел набрать очки, «Феррари» уступила «Мерседесу» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

«Когда вы вынуждены проводить пит-стоп на 20-м круге, у вас не других вариантов, кроме как перейти на второй комплект «харда». Потому что если поставить «медиум», второй пит-стоп пришлось бы проводить уже на 30-м круге.

План же был в том – хотя я не знаю, можно ли назвать это планом, – скорее расчет был на то, что в таких условиях лучше проехать два отрезка подряд на «харде», а потом рассчитывать на появление машины безопасности или красные флаги.

Проблема в том, что дело было не в стратегии, а в гоночном темпе. В этой гонке у нас не было темпа (на болиде Сайнса) и в данном случае плохой оказалась бы любая стратегия.

Изначально пит-стоп Сайнса планировался примерно на 35-м круге, то есть мы хотели действовать обратно относительно конкурентов. Поскольку другие проехали по 15-20 кругов на «медиуме», а потом 40 кругов на «харде». И цель была в том, чтобы проехать 30 кругов на «харде», часть отрезка находясь в чистом воздухе, и тем самым постараться частично компенсировать дефицит.

Старт на «медиуме»? Да, всегда можно проехать гонку заново и предлагать варианты. Но я не думаю, что это бы что-то изменило. Потому что проблема была в нехватке темпа, а не в «медиуме» или «харде». Карлос был на трассе на таких же шинах, что и Шарль. Так что у нас была проблема, с которой нужно разобраться. Дело вообще не в стратегии», – рассказал .

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