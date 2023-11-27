Экс-инженер «Ф-1» Кукерелья сравнил Алонсо с Месси: «Продлить ли контракт? Я бы ответил: «Ты тупой или что?»
Экс-инженер «Ф-1» уверен, что Алонсо пригодится «Астон Мартин» после 2024 года.
В конце следующего года истечет контракт Фернандо Алонсо с «Астон Мартин». Тони Кукерелья, работавший инженером в «Феррари» и техническим директором в «ХРТ», не сомневается, что двукратный чемпион останется ценным активом и после 43 лет.
Ранее руководитель «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, что готов продлить контракт с Фернандо.
«Как и Майк Крак, я не понимаю вопрос. Продлить ли контракт? Ты хочешь, чтобы за тебя играл Месси? Любой бы ответил: «Черт возьми, конечно, хочу!»
Если все работает, все идеально, кому есть дело до возраста – Фернандо так быстр. Хотел бы ты продлить сделку? Я бы ответил: «Ты тупой или что?» – поделился мыслями Кукерелья.
Товарищ Алонсо и амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса убежден, что команда должна предложить гонщику новое соглашение:
«Да, да, да и еще раз да – на каждый сезон, что он попросит».
Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года
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