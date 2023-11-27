Экс-инженер «Ф-1» Кукерелья сравнил Алонсо с Месси: «Продлить ли контракт? Я бы ответил: «Ты тупой или что?»

Экс-инженер «Ф-1» уверен, что Алонсо пригодится «Астон Мартин» после 2024 года.

В конце следующего года истечет контракт с «Астон Мартин». Тони Кукерелья, работавший инженером в « » и техническим директором в « », не сомневается, что двукратный чемпион останется ценным активом и после 43 лет.

Ранее руководитель «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, что готов продлить контракт с Фернандо.

«Как и Майк Крак, я не понимаю вопрос. Продлить ли контракт? Ты хочешь, чтобы за тебя играл Месси? Любой бы ответил: «Черт возьми, конечно, хочу!»

Если все работает, все идеально, кому есть дело до возраста – Фернандо так быстр. Хотел бы ты продлить сделку? Я бы ответил: «Ты тупой или что?» – поделился мыслями Кукерелья.

Товарищ Алонсо и амбассадор «Астон Мартин» де ла Роса убежден, что команда должна предложить гонщику новое соглашение:

«Да, да, да и еще раз да – на каждый сезон, что он попросит».

Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

«Астон Мартин» намерен сохранить Алонсо после сезона-2024