Тото Вольфф о командном вице-чемпионстве: «Мерседес» хочет большего, но сегодня мы победили. Выдающийся пилотаж Расселла»

Теги Феррари Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Вольфф поделился эмоциями после успеха «Мерседеса» в Абу-Даби.

На Гран-при Абу-Даби немецкая команда в тяжелой борьбе взяла верх над «Феррари», заняв второе место в Кубке конструкторов. Джордж Расселл завершил заезд третьим.

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» подвел итоги гонки и сезона.

«Отличное завершение борьбы за вторую позицию. Выдающийся пилотаж Джорджа. Я считаю, что в конце Шарль [Леклер] повел себя по-спортивному, не стал его оттормаживать. Две прекрасные команды, два прекрасных друга, которые сражались до конца.

Я не переживал. Я один раз в жизни переживал в «Ф-1», и это было здесь пару лет назад. Сейчас была борьба за второе место. В каком-то смысле это суперпозитивный итог для команды, награда для сотрудников, но он также напоминает, что это лишь вторая строчка.

В конце концов, мы гонщики. Сегодня есть ощущение, что мы победили, и это прекрасно. Мы должны радоваться. Как гонщики мы хотим большего, однако сегодня мы победили», – заявил менеджер.

Вольфф также обратился к фанатам «Мерседеса»:

«Продолжайте в нас верить. Мы должны достичь звезд, и это случится, обещаю».

«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Graziano
По итогам сезона Лью уделал Рассела в одну калитку. Честно скажу, не ожидал такого. Мне кажется, этим сезоном Лью доказал гораздо больше чем некоторыми чемпионствами.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Поздравляю Тото с прекрасно проведённым сезоном. 1 пол и ни одной победы. На деюсь в следующем году, вы периплюнете этот результат и закончите год и без побед и без поулов, на долгие лета.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Рассел ожил к концу чемпионата, надеюсь следующий сезон сложится для него лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий