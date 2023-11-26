Тото Вольфф о командном вице-чемпионстве: «Мерседес» хочет большего, но сегодня мы победили. Выдающийся пилотаж Расселла»
Вольфф поделился эмоциями после успеха «Мерседеса» в Абу-Даби.
На Гран-при Абу-Даби немецкая команда в тяжелой борьбе взяла верх над «Феррари», заняв второе место в Кубке конструкторов. Джордж Расселл завершил заезд третьим.
Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» подвел итоги гонки и сезона.
«Отличное завершение борьбы за вторую позицию. Выдающийся пилотаж Джорджа. Я считаю, что в конце Шарль [Леклер] повел себя по-спортивному, не стал его оттормаживать. Две прекрасные команды, два прекрасных друга, которые сражались до конца.
Я не переживал. Я один раз в жизни переживал в «Ф-1», и это было здесь пару лет назад. Сейчас была борьба за второе место. В каком-то смысле это суперпозитивный итог для команды, награда для сотрудников, но он также напоминает, что это лишь вторая строчка.
В конце концов, мы гонщики. Сегодня есть ощущение, что мы победили, и это прекрасно. Мы должны радоваться. Как гонщики мы хотим большего, однако сегодня мы победили», – заявил менеджер.
Вольфф также обратился к фанатам «Мерседеса»:
«Продолжайте в нас верить. Мы должны достичь звезд, и это случится, обещаю».
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