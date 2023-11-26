«Ф-1» поделилась совместным фото всех гонщиков перед концовкой сезона-2023

Теги Уильямс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Логан Сарджент Авто

Гонщики «Формулы-1» провели финальную фотосессию перед завершением сезона.

В 16:00 по московскому времени начнется заключительная гонка 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

В следующем сезоне зрители увидят в «Ф-1» как минимум 19 из 20 нынешних пилотов. Под вопросом остается кокпит новичка «Уильямса» Логана Сарджента.

«Класс 2023 года 🤩», – гласит пост серии.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2024: известны 19 гонщиков из 20

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Фото: соцсети «Формулы-1»

6 комментариев

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Minuvert
Можно было и Лоусона с Де Врисом пригласить
+18
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Vegas Knight
У Ландо флешбеки всех его вторых мест пролетают
+9
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rivaldo555
что за чел рядом с Алонсо ))
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Always_sam
Ответ Великий Алонсо
Алонсо лучше всех получился. А Стролл похоже хочет быть похожим на Великого, отрастил усы и бороду
Алонсо действительно хорошо получился. жалко, что только на фото, а не за рулём
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