«Ф-1» поделилась совместным фото всех гонщиков перед концовкой сезона-2023

Гонщики «Формулы-1» провели финальную фотосессию перед завершением сезона.

В 16:00 по московскому времени начнется заключительная гонка 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

В следующем сезоне зрители увидят в «Ф-1» как минимум 19 из 20 нынешних пилотов. Под вопросом остается кокпит новичка « » Логана Сарджента.

«Класс 2023 года 🤩», – гласит пост серии.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2024: известны 19 гонщиков из 20

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Фото: соцсети «Формулы-1»