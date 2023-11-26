«Ф-1» поделилась совместным фото всех гонщиков перед концовкой сезона-2023
Гонщики «Формулы-1» провели финальную фотосессию перед завершением сезона.
В 16:00 по московскому времени начнется заключительная гонка 2023 года – Гран-при Абу-Даби.
В следующем сезоне зрители увидят в «Ф-1» как минимум 19 из 20 нынешних пилотов. Под вопросом остается кокпит новичка «Уильямса» Логана Сарджента.
«Класс 2023 года 🤩», – гласит пост серии.
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Фото: соцсети «Формулы-1»
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