Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно маленькое чудо для победы над «Маклареном» в Кубке конструкторов»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Алонсо поделился мыслями о борьбе «Астон Мартин» в чемпионате команд.

Коллектив Фернандо Алонсо «Астон Мартин» отстает от «Макларена» на 11 очков перед заключительной гонкой сезона – Гран-при Абу-Даби.

«К сожалению, оба [пилота «Макларена»] стартуют выше, но посмотрим, что получится. Разумеется, нам необходимо, чтобы произошло что-то неожиданное. Но это «Ф-1», а не чистая математика, и, может, случится такое маленькое чудо. Будем атаковать до последнего круга.

Нужен хаос, если мы хотим их обогнать. В нормальной гонке они финишируют впереди, а этого недостаточно», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис начнут заезд третьим и пятым, Алонсо и его напарник Ланс Стролл – седьмым и 13-м.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2023

Гран-при Абу-Даби-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

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3 комментария

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Iurcel
Ответ Великий Алонсо
Никаких шансов, да и плевать если честно, какая разница 4 или 5 место в КК, не насрать ли?
Разница в призовых для команды.
+5
-2
+3
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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Никаких шансов, да и плевать если честно, какая разница 4 или 5 место в КК, не насрать ли?
То есть Великий Алонсо сдается??? как-то не по понятиям)
+1
-1
0
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