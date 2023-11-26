Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно маленькое чудо для победы над «Маклареном» в Кубке конструкторов»
Алонсо поделился мыслями о борьбе «Астон Мартин» в чемпионате команд.
Коллектив Фернандо Алонсо «Астон Мартин» отстает от «Макларена» на 11 очков перед заключительной гонкой сезона – Гран-при Абу-Даби.
«К сожалению, оба [пилота «Макларена»] стартуют выше, но посмотрим, что получится. Разумеется, нам необходимо, чтобы произошло что-то неожиданное. Но это «Ф-1», а не чистая математика, и, может, случится такое маленькое чудо. Будем атаковать до последнего круга.
Нужен хаос, если мы хотим их обогнать. В нормальной гонке они финишируют впереди, а этого недостаточно», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».
Гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис начнут заезд третьим и пятым, Алонсо и его напарник Ланс Стролл – седьмым и 13-м.
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