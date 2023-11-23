Джордж Расселл: «Этот сезон обернулся для меня настоящей катастрофой. Я слишком часто терял важные очки»

Расселл назвал свой сезон-2023 в «Ф-1» катастрофой.

Пилот « » признал, что в этом чемпионате выступил ниже своих возможностей, хотя при этом отметил, что зачастую ему сильно не везло.

«Столкновение с Ферстаппеном в Лас-Вегасе – это отражение моего сезона в целом. Я просто снова потерял третье место.

Этот сезон обернулся для меня настоящей катастрофой. У меня была всего одна цель – помочь команде защитить второе место в Кубке конструкторов. Но то, как для меня складывается нынешний сезон – это и правда досадно.

Я слишком часто терял важные очки. Отказ двигателя в Мельбурне стоил нам места в топ-3, а может и победы. В Зандворте гонка сложилась для нас не лучшим образом из-за переменчивых условий. В Сингапуре я сам упустил третье место, въехав в стену. Еще я ошибся в Канаде – где потерял еще 10 очков. В Баку я облажался на рестарте, в Лас-Вегасе ошибся в борьбе с Ферстаппеном.

Вообще сезон-2023 получился для нас странным. Мы довольно часто были быстры, но неоднократно хороший результат ускользал буквально сквозь пальцы. Это был сезон упущенных возможностей. Но в гонках иногда так бывает.

Этой зимой я хочу спокойно проанализировать то, как прошел сезон-2023. Год назад хороший результат во второй гонке после успеха в первой давался довольно легко. А в сезоне-2023, хотя я в целом лучше выступал и в квалификациях, и в гонках, результата это в основном не приносило. Так что я хочу все это обдумать в спокойной обстановке.

Что касается -Даби, то в этом сезоне я уже неоднократно удивлялся. Были гонки, в которых, как мне казалось, мы должны были смотреться очень сильно, а в итоге это оказывалось совсем не так. А в некоторых других гонках все было ровно наоборот. Так что я готов ко всему. При этом факт в том, что «Феррари», скорее всего, окажется быстрее нас в квалификации, но вот наш гоночный темп может оказаться лучше», – рассказал .

«Феррари» проигрывает старт за стартом – все портят дефектные детали. И проблеме уже два года!