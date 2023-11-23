Джордж Расселл: «Борьба с «Феррари» будет очень напряженной, они подходят к финишу сезона в отличной форме»

Расселл высказался о борьбе с «Феррари» за 2-е место в Кубке конструкторов.

Перед Гран-при Абу- « » опережает «Феррари» в общем зачете всего на 4 очка.

По мнению , у немецкой команды будет достаточно возможностей, чтобы добиться своей цели.

Помимо этого Расселл оценил перспективы команды достичь прогресса в следующем сезоне и побороться с «Ред Булл» за чемпионский титуол

«Думаю, перед всеми нами стоит очень непростая задача. Ведь мы все пытаемся достать машину, которую можно считать самой доминирующей в истории «Формулы-1». Так что да, задача не из легких.

Время покажет, сумеем ли мы сделать это. Но я думаю, что к этому зимнему перерыву наша команда подходит к гораздо лучшем состоянии, чем за год или за два до этого. И мы надеемся, что нигде не застрянем. Но, опять же, время покажет.

Мы также с нетерпением ждем предстоящего испытания в Кубке конструкторов. Борьба с «Феррари» будет очень напряженной. Очевидно, что они подходят к финишу сезона в отличной форме, они только провели очень сильную гонку. Хотя лично я бы определенно предпочел находиться в нашем положении, чем в положении «Феррари». Думаю, нам нужно просто выехать на трассу, сосредоточиться на себе, постараться быть как можно быстрее, и если все получится, то тогда, я уверен, мы финишируем впереди «Феррари».

В целом по ходу нынешнего сезона мы часто удивлялись тому, как те или иные команды оказывались очень быстры на тех или иных трассах, и наоборот. Так что мы готовы ко всему. Думаю, в квалификации, как это обычно бывает в нынешнем сезоне, у «Феррари» будет небольшое преимущество. Но в гонке все может быть иначе и я надеюсь, что мы хорошо проведем заезд», – рассказал Расселл.

Феррари создавал только изящные авто. Его подход – искусство, и «Ф-1» была главной частью