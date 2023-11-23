Гонщики протестируют систему автоматического включения дождевых огней в Абу-Даби

«Формула-1» намерена внедрить систему автоматического включения дождевых огней.

Огни на задней части болида должны включаться с помощью программного обеспечения, как только объявит, что на трассе официально «условия низкого сцепления».

В данный момент пилоты под дождем вынуждены вручную включать фары.

После первой практики в гонщики протестируют систему. По окончании сессии ФИА примерно на 20 секунд активирует режим «условия низкого сцепления». Таким образом, Федерация проверит работу программного обеспечения.

По всей видимости, система будет внедрена в 2024 году, если испытания пройдут успешно.

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