Гонщики протестируют систему автоматического включения дождевых огней в Абу-Даби
«Формула-1» намерена внедрить систему автоматического включения дождевых огней.
Огни на задней части болида должны включаться с помощью программного обеспечения, как только ФИА объявит, что на трассе официально «условия низкого сцепления».
В данный момент пилоты под дождем вынуждены вручную включать фары.
После первой практики в Абу-Даби гонщики протестируют систему. По окончании сессии ФИА примерно на 20 секунд активирует режим «условия низкого сцепления». Таким образом, Федерация проверит работу программного обеспечения.
По всей видимости, система будет внедрена в 2024 году, если испытания пройдут успешно.
Как Алонсо глупо вынесло в первом вираже на ровном месте? Причины – отличный старт и новый асфальт
Первые рендеры болида «Ф-1» будущего: суперсложные антикрылья ради революционных моторов
Комментарии